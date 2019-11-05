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18:16

Jaguar Land Rover начнет «печатать» дисплеи на деталях интерьера

Компания работает над технологией печати электросхем на салонных панелях

Концерн Jaguar Land Rover работает над адаптацией технологии печати электронных схем и компонентов, применяющейся в гибких носимых устройствах и изогнутых экранах, к автомобильной отрасли. С ее помощью автопроизводитель намерен разработать техпроцесс создания цифровых панелей, которые будут активироваться только при необходимости.

Технология Lightweight Electronics in Simplified Architecture (LESA) позволит интегрировать дисплей или орган управления в любую деталь внешней отделки салона. Например, экран можно будет встроить в деревянную панель, декоративные планки использовать в качестве фоновой подсветки или вывести на них необходимые кнопки и переключатели, создать бесшовную приборную панель, а также усовершенствованные системы обогрева руля.

Фактически электрические схемы будут печатать на неметаллических поверхностях, что сократит массу используемой сейчас проводки на 60 процентов. Опытный образец блока управления потолочной консоли, созданный по технологии LESA, оказался не только легче, но и компактнее традиционного модуля: его размер с 50 миллиметров удалось уменьшить до 3,5 миллиметра. Британское общество Institution of Engineering and Technology (IET) назвало исследование JLR «будущим автомобильной электроники».

Ранее появилась информация, что Jaguar Land Rover совместно со специалистами Кембриджского университета работают над созданием экрана с трехмерным изображением: он функционирует по принципу дополненной реальности, причем предупреждения и указания навигационной системы всплывают в зоне прямой видимости водителя.