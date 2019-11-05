Jaguar Land Rover начнет «печатать» дисплеи на деталях интерьера

Фактически электрические схемы будут печатать на неметаллических поверхностях, что сократит массу используемой сейчас проводки на 60 процентов. Опытный образец блока управления потолочной консоли, созданный по технологии LESA, оказался не только легче, но и компактнее традиционного модуля: его размер с 50 миллиметров удалось уменьшить до 3,5 миллиметра. Британское общество Institution of Engineering and Technology (IET) назвало исследование JLR «будущим автомобильной электроники».