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17:50

Honda, Audi и Renault оснастят «умной» колонкой с голосовым помощником

Автопроизводители заключили соглашение с китайской Alibaba Group

Китайская компания Alibaba Group, занимающаяся онлайн-торговлей, заключила соглашение с тремя автопроизводителями: Honda, Audi и Renault. В рамках сотрудничества автомобили этих марок оснастят «умной» колонкой Tmall Genie Auto с голосовым помощником.
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Как сообщает агентство Reuters, колонка Tmall Genie Auto позволит водителям делать покупки на онлайн-платформе Alibaba и бронировать места в кинотеатрах. В будущем функциональность устройства расширится: с его помощью можно будет управлять другими гаджетами, а также совместимыми системами «умного» дома.

«Умная» колонка Tmall Genie — это аналог Amazon Echo. Домашнюю версию устройства представили в 2017 году, а автомобильный вариант дебютировал в апреле 2018 года. Помимо Renault, Honda и Audi, Tmall Genie будут устанавливать в автомобили BMW и Volvo. Правда, пока только на версиях для китайского рынка.

Ранее появилась информация, что Alibaba работает над созданием приложений для заказа еды и бронирования столиков в ресторанах прямо из автомобиля. Они станут частью платежного сервиса AliPay, интегрированного в фирменную операционную систему AliOS, предназначенную для мультимедийных комплексов.

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