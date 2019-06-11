Honda, Audi и Renault оснастят «умной» колонкой с голосовым помощником

Как сообщает агентство Reuters, колонка Tmall Genie Auto позволит водителям делать покупки на онлайн-платформе Alibaba и бронировать места в кинотеатрах. В будущем функциональность устройства расширится: с его помощью можно будет управлять другими гаджетами, а также совместимыми системами «умного» дома.

«Умная» колонка Tmall Genie — это аналог Amazon Echo. Домашнюю версию устройства представили в 2017 году, а автомобильный вариант дебютировал в апреле 2018 года. Помимо Renault, Honda и Audi, Tmall Genie будут устанавливать в автомобили BMW и Volvo. Правда, пока только на версиях для китайского рынка.