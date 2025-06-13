Большие гонки с участием Виталия Петрова пройдут под Питером в эти выходные

Большие гонки с участием Виталия Петрова пройдут под Питером в эти выходныеВпереди два дня заездов на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области
14 и 15 июня трасса «Игора Драйв» под Петербургом принимает очередной этап Российской серии кольцевых гонок. Главным событием станет 4-часовая гонка на выносливость, которая пройдет в субботу.
Самый известный ее участник — Виталий Петров, управляющий разработанным в России спортпрототипом BR03. Главной интригой длинных заездов традиционно является противоборство отечественных машин с гоночными версиями зарубежных суперкаров — Mercedes-AMG, Porsche и Lamborghini. В первой гонке сезона победу одержал экипаж на Мерседесе — во многом благодаря тому, что правила допускают использование на иномарках АБС и системы контроля тяги. Теперь экипажи на BR03 готовятся взять реванш.
Кстати, одним из товарищей Виталия Петрова по экипажу является 18-летний москвич Константин Сугробов, который совсем недавно гонял только в прокатном картинге. Как случилось, что Константин теперь делит машину с первым российским пилотом Формулы 1, можно узнать из этого материала. Или задать вопросы самому Константину — ведь в дни гонок ежедневно проходит прогулка по пит-лейну, когда команды выкатывают из боксов свои машины, а гонщики выходят пообщаться со зрителями.
Также зрители сами могут погонять по «Игоре Драйв». В середине дня можно проехаться по трассе пассажиром на суперкаре — опытный пилот за рулем гарантирует и яркие ощущения, и безопасность. В течение всего дня работает зона гоночных симуляторов, которые позволяют промчать по виртуальной «Игоре» на прототипе BR03. А самые маленькие гости могут погонять на электрокартах по специальной трассе в зрительской зоне.
Остались вопросы? Ознакомиться с информацией для болельщиков и купить билеты на соревнования можно вот по этой ссылке.