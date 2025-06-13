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Опубликовано 13 июня 2025, 09:58
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Большие гонки с участием Виталия Петрова пройдут под Питером в эти выходные

Впереди два дня заездов на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области
Зрители смогут посмотреть на очередное сражение российских гоночных машин с зарубежными суперкарами, а также самостоятельно погонять на реальных и виртуальных трассах.
Большие гонки с участием Виталия Петрова пройдут под Питером в эти выходные
© Павел Ткачук
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»

14 и 15 июня трасса «Игора Драйв» под Петербургом принимает очередной этап Российской серии кольцевых гонок. Главным событием станет 4-часовая гонка на выносливость, которая пройдет в субботу.

Виталий Петров

Виталий Петров

© Павел Ткачук

Самый известный ее участник — Виталий Петров, управляющий разработанным в России спортпрототипом BR03. Главной интригой длинных заездов традиционно является противоборство отечественных машин с гоночными версиями зарубежных суперкаров — Mercedes-AMG, Porsche и Lamborghini. В первой гонке сезона победу одержал экипаж на Мерседесе — во многом благодаря тому, что правила допускают использование на иномарках АБС и системы контроля тяги. Теперь экипажи на BR03 готовятся взять реванш.

Большие гонки с участием Виталия Петрова пройдут под Питером в эти выходные

© Марат Даминов/СМП РСКГ

Кстати, одним из товарищей Виталия Петрова по экипажу является 18-летний москвич Константин Сугробов, который совсем недавно гонял только в прокатном картинге. Как случилось, что Константин теперь делит машину с первым российским пилотом Формулы 1, можно узнать из этого материала. Или задать вопросы самому Константину — ведь в дни гонок ежедневно проходит прогулка по пит-лейну, когда команды выкатывают из боксов свои машины, а гонщики выходят пообщаться со зрителями.

Большие гонки с участием Виталия Петрова пройдут под Питером в эти выходные

© Марат Даминов/СМП РСКГ

Также зрители сами могут погонять по «Игоре Драйв». В середине дня можно проехаться по трассе пассажиром на суперкаре — опытный пилот за рулем гарантирует и яркие ощущения, и безопасность. В течение всего дня работает зона гоночных симуляторов, которые позволяют промчать по виртуальной «Игоре» на прототипе BR03. А самые маленькие гости могут погонять на электрокартах по специальной трассе в зрительской зоне.

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