Большие гонки с участием Виталия Петрова пройдут под Питером в эти выходные

Кстати, одним из товарищей Виталия Петрова по экипажу является 18-летний москвич Константин Сугробов, который совсем недавно гонял только в прокатном картинге. Как случилось, что Константин теперь делит машину с первым российским пилотом Формулы 1, можно узнать из этого материала. Или задать вопросы самому Константину — ведь в дни гонок ежедневно проходит прогулка по пит-лейну, когда команды выкатывают из боксов свои машины, а гонщики выходят пообщаться со зрителями.