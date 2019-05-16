Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:03

Второй этап СМП РСКГ пройдет на «Нижегородском кольце»

Гоночный уик-энд начнется в пятницу, 17 мая

В ближайшие выходные на автодроме «Нижегородское кольцо» пройдет второй этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ). Вместе с гонщиками, выступающими в кузовных классах, будут соревноваться киберспортсмены, участники Чемпионата по киберспорту Forza Motorsport.
Загрузка...

Гоночный уик-энд начнется в пятницу, 17 мая, с тестовых и квалификационных заездов для всех классов, в том числе SMP Формула 4. В субботу и воскресенье состоятся первая и вторая гонка соответственно, с перерывами на автограф-сессии с участниками и дрифт-такси.

Первый этап СМП РСКГ принял автодром «Крепость Грозная». По итогам заездов, лучшим в классе Формула 4 стал Кирилл Ладыгин (LADA Sport ROSNEFT), S1600 Юниор — Рустам Фатхутдинов (AG Team), S1600 — Владимир Шешенин (LADA Sport ROSNEFT), Супер-продакшн — Владислав Незванкин (LADA Sport ROSNEFT), Туринг Лайк — Владимир Черевань (Академия ралли), Туринг — снова Кирилл Ладыгин (LADA Sport ROSNEFT).

Чемпионат Российской серии кольцевых гонок проводится в нескольких классах — от самого быстрого и престижного «Туринг» до начальных S1600, S1600 Юниор. Заезды проводятся на семи гоночных трассах: Смоленское Кольцо, Нижегородское кольцо, Казань Ринг, Moscow Raceway, Сочи Автодром, ADM Raceway и Крепость Грозная.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...