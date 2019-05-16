Второй этап СМП РСКГ пройдет на «Нижегородском кольце»

Гоночный уик-энд начнется в пятницу, 17 мая, с тестовых и квалификационных заездов для всех классов, в том числе SMP Формула 4. В субботу и воскресенье состоятся первая и вторая гонка соответственно, с перерывами на автограф-сессии с участниками и дрифт-такси.

Первый этап СМП РСКГ принял автодром «Крепость Грозная». По итогам заездов, лучшим в классе Формула 4 стал Кирилл Ладыгин (LADA Sport ROSNEFT), S1600 Юниор — Рустам Фатхутдинов (AG Team), S1600 — Владимир Шешенин (LADA Sport ROSNEFT), Супер-продакшн — Владислав Незванкин (LADA Sport ROSNEFT), Туринг Лайк — Владимир Черевань (Академия ралли), Туринг — снова Кирилл Ладыгин (LADA Sport ROSNEFT).