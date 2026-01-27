Снегопад парализовал МКАД

По данным канала, движение затруднено на МКАД в районе Волоколамского шоссе, на внешней стороне МКАД в районе Бесединского шоссе, на съезде с внутренней стороны МКАД на Ленинградское шоссе в область, на внешней стороне МКАД в районе Осташковского шоссе, на внешней стороне МКАД в районе Дмитровского шоссе на внутренней стороне МКАД в районе улицы Поляны, на внешней стороне МКАД Коммунарского шоссе, на внешней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе, на внешней стороне МКАД в районе улицы Соломеи Нерис.

В Дептрансе водителям посоветовали отменить несрочные поездки, в другом случае — использовать городской транспорт: передвигаться на метро, МЦД, МЦК. Кроме того, на дорогах следует соблюдать дистанцию в 3−4 раза больше обычной, а также не пытаться обогнать фуры на подъемах или сужения.

Автомобилистам также рассказали, как помочь друг другу на дороге. Во-первых, не следует занимать крайние левые ряды, поскольку они предназначены для спецтехники и эвакуаторов, пропускать автомобили скорой помощи и МЧС, а если кто-то буксует — нужно помочь по возможности, но только когда это безопасно.

