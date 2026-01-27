Водителям рассказали, о каких поломках сигнализирует заторможенная АКПП зимой

«Признаки замершей коробки: задержки переключений после старта, автомат тянет первую передачу дольше обычного, некорректно работает на разгоне, возникают легкие толчки при переключении с 1 на 2 или с R на D, а также вибрации или „проскальзывания“ при старте с прогрева», – рассказала Трушкова.

По ее словам, если коробка начинает работать нормально только через 10−15 минут езды, это уже тревожный сигнал. Основные причины — загустевшее от старости масло, забитый фильтр, потерявшие эластичность уплотнения и отсутствие полноценного прогрева.

Эксперт дала ключевые рекомендации для зимней эксплуатации: прогревать коробку, плавно трогаясь после 1−2 минут на нейтрали, контролировать состояние и уровень масла, использовать только рекомендованные производителем жидкости. Игнорирование проблем может привести к дорогостоящему ремонту АКПП стоимостью 150−300 тысяч рублей.

