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16:08

Nissan построил очень широкий гусеничный Juke

Компания показала линейку машин для Токийского автосалона

Компания Nissan подготовила к автосалону в Токио несколько доработанных автомобилей, однако самой яркой премьерой марки станет кроссовер Juke c гусеницами вместо колес.

Японский производитель ранее уже делал гусеничный Juke – такая машина появилась в 2015 году. Однако новинка отличается от предшественника более брутальным внешними видом. У автомобиля для Токийского автосалона появятся огромные расширенные колесные арки и массивный багажник на крыше, где крепятся светодиодная «люстра» и различные инструменты, включая кирку.

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Таким был гусеничный Nissan Juke в 2015 году

Помимо этого, Nissan покажет на выставке спецверсию модели X-Trail, подготовленную совместно с теннисисткой Наоми Осакой (она является амбассадором марки).

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Nissan X-Trail для Наоми Осаки

Также на стенде компании можно будет увидеть гоночный электрокар Leaf Nismo RC, купе GT-R для чемпионата Super GT и тюнинговые варианты Serena, Note, X-Trail и Leaf.

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