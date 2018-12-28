Nissan построил очень широкий гусеничный Juke

Японский производитель ранее уже делал гусеничный Juke – такая машина появилась в 2015 году. Однако новинка отличается от предшественника более брутальным внешними видом. У автомобиля для Токийского автосалона появятся огромные расширенные колесные арки и массивный багажник на крыше, где крепятся светодиодная «люстра» и различные инструменты, включая кирку.
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Помимо этого, Nissan покажет на выставке спецверсию модели X-Trail, подготовленную совместно с теннисисткой Наоми Осакой (она является амбассадором марки).
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Также на стенде компании можно будет увидеть гоночный электрокар Leaf Nismo RC, купе GT-R для чемпионата Super GT и тюнинговые варианты Serena, Note, X-Trail и Leaf.