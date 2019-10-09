Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
19:31

Посмотрите на Acura, у которой очень много лошадей

Кажется, это самый бюджетный способ увеличить число лошадиных сил

Житель американского города Нэшвилл, штат Теннеси, опубликовал видео с седаном Acura TL, у которого в буквальном смысле очень много лошадей.

Весь кузов «Акуры» покрыт игрушечными лошадями разных размеров, из-за чего автор ролика, опубликованного на Reddit, предположил, что подобный «тюнинг» владелец явно проводил не без помощи некоторых «веществ».

Однако в комментариях пользователи объяснили, что на самом деле все гораздо невиннее — владелец автомобиля разрешает другим людям «украшать» его автомобиль, из-за чего кузов и покрылся таким количеством игрушечных лошадок. Или он слишком буквально воспринял совет «увеличить число лошадей».

В конце июля житель Петербурга превратил свой фургон в «собакомобиль» из фильма «Тупой и еще тупее». Весь кузов автомобиля был покрыт искусственной шерстью, а спереди владелец приделал нос и язык, чтобы придать еще больше сходства с собакой. При этом инспекторы ГИБДД не стали штрафовать креативного водителя и сказали, что с таким тюнингом вполне можно ездить по дорогам.