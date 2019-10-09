Посмотрите на Acura, у которой очень много лошадей

Весь кузов «Акуры» покрыт игрушечными лошадями разных размеров, из-за чего автор ролика, опубликованного на Reddit, предположил, что подобный «тюнинг» владелец явно проводил не без помощи некоторых «веществ».

Однако в комментариях пользователи объяснили, что на самом деле все гораздо невиннее — владелец автомобиля разрешает другим людям «украшать» его автомобиль, из-за чего кузов и покрылся таким количеством игрушечных лошадок. Или он слишком буквально воспринял совет «увеличить число лошадей».