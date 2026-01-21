Опубликовано 21 января 2026, 11:161 мин.
Собственникам Porsche придется выложить крупную сумму для разблокировки своего автомобиля
Владельцам Porsche придется заплатить 150 тыс. рублей для разблокировки своей машины. По информации Mash, российские специалисты уже работают над созданием прошивки для двигателя, которая позволит отключить спутниковую систему блокировки от угона.
Причина проблемы — встроенная в мотор eSIM: из-за работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) она улавливает посторонний сигнал и блокирует двигатель, превращая машину в кирпич. Наиболее часто с этим сталкиваются владельцы Porsche Macan и Cayenne 2016–2018 годов выпуска.
На данный момент существует несколько временных решений: разрабатывающийся софт за 150 тыс. рублей, физическое отключение модуля VTS и антенн за 28 тыс. рублей, а также «народный» метод — экранирование блока управления фольгой, которое обходится примерно в 8 тысяч (пока он эффективен). При этом некоторые сервисы пытаются нажиться на проблеме, запрашивая за отключение VTS до 120 тысяч рублей.
