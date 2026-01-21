Собственникам Porsche придется выложить крупную сумму для разблокировки своего автомобиля

Причина проблемы — встроенная в мотор eSIM: из-за работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) она улавливает посторонний сигнал и блокирует двигатель, превращая машину в кирпич. Наиболее часто с этим сталкиваются владельцы Porsche Macan и Cayenne 2016–2018 годов выпуска.

На данный момент существует несколько временных решений: разрабатывающийся софт за 150 тыс. рублей, физическое отключение модуля VTS и антенн за 28 тыс. рублей, а также «народный» метод — экранирование блока управления фольгой, которое обходится примерно в 8 тысяч (пока он эффективен). При этом некоторые сервисы пытаются нажиться на проблеме, запрашивая за отключение VTS до 120 тысяч рублей.

