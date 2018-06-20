На гоночном треке испытали первый российский солнцемобиль

На гоночном автодроме в Сочи дебютировал первый российский автомобиль на солнечных батареях. В начале июля машина примет участие в чемпионате American Solar Challenge, в котором на дальность хода соревнуются транспортные средства подобного типа.

Автомобиль под названием SOL создан командой «Polytech Solar» из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Ею была полностью спроектирована ходовая часть и разработано собственное программное обеспечение, касающееся стратегии энергосбережения.

В конструкции машины использованы композитные материалы, благодаря которым ее масса не превышает 200 килограммов. SOL оснащен солнечными панелями общей площадью четыре квадратных метра и может разгоняться до 150 километров в час.

На автодроме в Сочи были проведены первые тестовые заезды SOL. После премьеры автомобиль переправят в США для подготовки к соревнованию.