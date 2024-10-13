В России подешевели кроссоверы Hyundai Creta под маркой Solaris

В России подешевели кроссоверы Hyundai Creta под маркой SolarisУ популярной модели появилась новая базовая комплектация
Solaric HC в исполнении Prime оснащается атмосферным мотором 1.6 (123 силы), классическим 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. Особенность базовой версии — отсутствие полки багажника и крючков для фиксации груза, также нет регулировки руля по вылету, подогрева передних кресел, электрозеркал и разъёма USB для задних пассажиров.
Доплатив 102 тысячи рублей, можно получить всё вышеперечисленное, вдобавок, у такого кроссовера будет полный привод, но вместо автоматической трансмиссии придётся согласиться на 6-ступенчатую «механику». Solaris HC доступен в том числе с 2,0-литровым двигателем (150 сил) и 6-ступенчатым автоматом, но цены на такие машины стартуют с 2 763 000 рублей. За максимально оснащённую обрусевшую Hyundai Creta нужно выложить 3 414 000 рублей!
Автомобили Hyundai и Kia под маркой Solaris стали поступать к дилерам в марте. С июля по сентябрь спрос на «корейцев» российской сборки практически удвоился. Об обновлениях не идёт и речи, хотя «глобальная» Hyundai Creta пережила рестайлинг практически везде: возможную эволюцию нашего кроссовера можно отследить на примере версии для Бразилии.