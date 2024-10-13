В России подешевели кроссоверы Hyundai Creta под маркой Solaris

Доплатив 102 тысячи рублей, можно получить всё вышеперечисленное, вдобавок, у такого кроссовера будет полный привод, но вместо автоматической трансмиссии придётся согласиться на 6-ступенчатую «механику». Solaris HC доступен в том числе с 2,0-литровым двигателем (150 сил) и 6-ступенчатым автоматом, но цены на такие машины стартуют с 2 763 000 рублей. За максимально оснащённую обрусевшую Hyundai Creta нужно выложить 3 414 000 рублей!