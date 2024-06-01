У российских дилеров появились новые Kia Rio X под маркой Solaris

Пока у дилеров доступны варианты с легкосплавными дисками и медиасистемой по цене от 2,2 миллиона рублей. Предложений немного, так что наценки не исключены: к примеру, после начала продаж юридические лица раскупали «Солярисы», несмотря на завышенные цены. В настоящий момент в Санкт-Петербурге выпускают Solaris KRS (Kia Rio), Solaris KRX (Kia Rio X) и Solaris HS (Hyundai Solaris), а вот кроссовер Hyundai Creta (Solaris HC) как минимум на три месяца исключён из гаммы.