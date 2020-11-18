Объявлены цены на лимитированную серию Hyundai Solaris в России

На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», помимо Solaris, собирают Hyundai Creta, а также обновленные Kia Rio и Rio X. В настоящее время с конвейера сходят 200 тысяч автомобилей ежегодно. Предприятие работает круглосуточно пять дней в неделю по три смены, скорость конвейера составляет 990 автомобилей в день, а на сборку одного экземпляра уходит 15 часов. За 10 лет «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выпустил более 2,1 миллиона машин.

Источник: пресс-служба Hyundai