Сколько автомобилей марки Solaris купили россияне

Сейчас дилерская сеть Solaris насчитывает 81 партнера и продолжает расширяться. Автосалоны работают в 55 городах России, от Калининграда до Владивостока. Большинство ДЦ уже оформлены согласно единой стилистике Solaris. Остальные должны пройти ребрендинг до конца 2024 года.

Производство автомобилей под маркой Solaris в Санкт-Петербурге стартовало в конце февраля. В линейку входят четыре модели — седаны HS и KRS (Hyundai Solaris и Kia Rio в прошлом), кроссовер HC (Hyundai Creta) и кросс-хэтчбек KRX (Kia Rio X). Производятся машины по полному циклу, и завод намерен углублять локализацию.