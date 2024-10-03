Сколько автомобилей марки Solaris купили россияне

Сколько автомобилей марки Solaris купили россиянеС июля по сентябрь продажи выросли почти в два раза
Сейчас дилерская сеть Solaris насчитывает 81 партнера и продолжает расширяться. Автосалоны работают в 55 городах России, от Калининграда до Владивостока. Большинство ДЦ уже оформлены согласно единой стилистике Solaris. Остальные должны пройти ребрендинг до конца 2024 года.
Производство автомобилей под маркой Solaris в Санкт-Петербурге стартовало в конце февраля. В линейку входят четыре модели — седаны HS и KRS (Hyundai Solaris и Kia Rio в прошлом), кроссовер HC (Hyundai Creta) и кросс-хэтчбек KRX (Kia Rio X). Производятся машины по полному циклу, и завод намерен углублять локализацию.
Стоимость Solaris HS стартует с 2 010 000 рублей, KRS — с 2 068 000. За HC просят от 2 597 000, а за KRX — от 2 094 000 рублей.
В августе сообщалось, что экс-завод Hyundai собирает по 100 «Солярисов» ежедневно и намерен держать этот темп до конца года. Ушедший Hyundai тем временем зарегистрировал в России аж 18 новых товарных знаков. В их числе — HMC Hyundai и Hyundai Transys, а также знаки, связанные с Genesis. При этом возвращаться на российский рынок корейцы не планируют.