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19:08

В Москве рессора пробила лобовое стекло Hyundai Solaris, не задев водителя

В лобовое стекло седана прилетела рессора от грузовика

Анастасия Дубина
Водитель Hyundai Solaris попал в аварию, пока стоял в пробке во время утреннего часа пик. В лобовое стекло седана влетела рессора от проезжавшего по встречной полосе грузовика.

Инцидент произошел утром на Минском шоссе. На видео, которое на своем YouTube-канале опубликовал пользователь под ником Rob, попали кадры с видеорегистратора «Соляриса».

На видеозаписи видно, что водитель медленно продвинулся вперед и остановился. В это время со встречной полосы в сторону его машины летит металлическая деталь и пробивает лобовое стекло.

К счастью, водитель не пострадал — его спасла изогнутая форма рессоры. Она влетела в лобовое стекло и буквально «легла» по изгибу рулевой колонки.

Осенью прошлого года в США произошла авария с лесовозом — как в популярной сцене из фильма «Пункт назначения». Бревна протаранили салон автомобиля насквозь, однако водителя спасла счастливая случайность: на мгновение он нагнулся, чтобы поднять предмет с пола, и в этот момент на месте его головы оказалось бревно.