В Москве рессора пробила лобовое стекло Hyundai Solaris, не задев водителя

Осенью прошлого года в США произошла авария с лесовозом — как в популярной сцене из фильма «Пункт назначения». Бревна протаранили салон автомобиля насквозь, однако водителя спасла счастливая случайность: на мгновение он нагнулся, чтобы поднять предмет с пола, и в этот момент на месте его головы оказалось бревно.