В Москве рессора пробила лобовое стекло Hyundai Solaris, не задев водителя

Инцидент произошел утром на Минском шоссе. На видео, которое на своем YouTube-канале опубликовал пользователь под ником Rob, попали кадры с видеорегистратора «Соляриса».
На видеозаписи видно, что водитель медленно продвинулся вперед и остановился. В это время со встречной полосы в сторону его машины летит металлическая деталь и пробивает лобовое стекло.
К счастью, водитель не пострадал — его спасла изогнутая форма рессоры. Она влетела в лобовое стекло и буквально «легла» по изгибу рулевой колонки.
Осенью прошлого года в США произошла авария с лесовозом — как в популярной сцене из фильма «Пункт назначения». Бревна протаранили салон автомобиля насквозь, однако водителя спасла счастливая случайность: на мгновение он нагнулся, чтобы поднять предмет с пола, и в этот момент на месте его головы оказалось бревно.