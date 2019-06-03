Hyundai сделал спецверсию Solaris для России

Седан Hyundai Solaris Super Series основан на комплектации Comfort. Дополнительно он оборудован медиакомплексом с семидюймовым дисплеем, навигацией, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, климатом, подогревом лобового стекла и форсунок омывателя, а также задними датчиками парковки. Из визуальных изменений — эмблемы Super Series на задних стойках.

Все машины из ограниченной серии оснащены 1,6-литровым двигателем мощностью 123 лошадиные силы и 151 Нм крутящего момента. В качестве коробки можно выбрать шестиступенчатую «механику» или шестидиапазонный «автомат».