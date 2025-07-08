В России началось производство минивэна Sollers SP7

В России началось производство минивэна Sollers SP7Продажи стартуют осенью. Ранее сообщалось, что дебют намечен на сентябрь
В «базе» у Sollers SP7 (он же китайский JAC Refine RF8) оснащается светодиодной оптикой, электроприводом сдвижных дверей и крышки багажного отделения. В салоне шесть подушек безопасности, цифровая «приборка», раздельный климат-контроль и отсек для беспроводной зарядки гаджетов.
На втором ряду установлены раздельные кресла с регулировками, подогревом, вентиляцией и массажем. Такой же функционал у передних сидений, а сзади у начального SP7 трехместный диван, который можно превратить в спальное место.
В четырехместном варианте, который в Sollers называют бизнес-купе, сделан больший акцент на комфорт. У такого минивэна более просторный салон с дополнительной шумо- и виброизоляцией, а материалы качественнее. Есть динамическая подсветка, а на перегородке между рядами размещен экран, управлять которым можно с планшета.
Кроме этого, в оснащение SP7 вошли камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о лобовом столкновении и контроля за состоянием водителя.
Цену в Sollers пока официально не раскрывают, но в мае представитель компании озвучил стартовую стоимость в пять миллионов рублей. Интересно, что до этого гендиректор холдинга называл более высокую — на уровне 5,5 миллиона.