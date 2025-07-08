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Опубликовано 08 июля 2025, 18:12
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В России началось производство минивэна Sollers SP7

Продажи стартуют осенью. Ранее сообщалось, что дебют намечен на сентябрь
Sollers запустил сборку минивэна SP7 в России. Однообъемник встал на конвейер завода в Елабуге на одной линии с фургонами SF1 и семейством Atlant, сообщает пресс-служба Sollers. Россиянам MPV предложат в семи- и четырехместной версиях с безальтернативным бензиновым двигателем мощностью 237 лошадиных сил. Мотор соответствует экологическому классу «Евро-6» и агрегатируется с восьмидиапазонным автоматом, а привод у вэна только передний. Рыночный дебют запланирован на осень.
В России началось производство минивэна Sollers SP7
© Sollers
Мария Руцкая
Мария Руцкая

В «базе» у Sollers SP7 (он же китайский JAC Refine RF8) оснащается светодиодной оптикой, электроприводом сдвижных дверей и крышки багажного отделения. В салоне шесть подушек безопасности, цифровая «приборка», раздельный климат-контроль и отсек для беспроводной зарядки гаджетов.

На втором ряду установлены раздельные кресла с регулировками, подогревом, вентиляцией и массажем. Такой же функционал у передних сидений, а сзади у начального SP7 трехместный диван, который можно превратить в спальное место.

© Sollers

В четырехместном варианте, который в Sollers называют бизнес-купе, сделан больший акцент на комфорт. У такого минивэна более просторный салон с дополнительной шумо- и виброизоляцией, а материалы качественнее. Есть динамическая подсветка, а на перегородке между рядами размещен экран, управлять которым можно с планшета.

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Кроме этого, в оснащение SP7 вошли камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о лобовом столкновении и контроля за состоянием водителя.

Цену в Sollers пока официально не раскрывают, но в мае представитель компании озвучил стартовую стоимость в пять миллионов рублей. Интересно, что до этого гендиректор холдинга называл более высокую — на уровне 5,5 миллиона.

Источник:Пресс-служба Sollers
Автор:Мария Руцкая
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