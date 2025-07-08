В России началось производство минивэна Sollers SP7

В «базе» у Sollers SP7 (он же китайский JAC Refine RF8) оснащается светодиодной оптикой, электроприводом сдвижных дверей и крышки багажного отделения. В салоне шесть подушек безопасности, цифровая «приборка», раздельный климат-контроль и отсек для беспроводной зарядки гаджетов.

На втором ряду установлены раздельные кресла с регулировками, подогревом, вентиляцией и массажем. Такой же функционал у передних сидений, а сзади у начального SP7 трехместный диван, который можно превратить в спальное место.