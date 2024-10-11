Новости
Опубликовано 11 октября 2024, 15:52
1 мин.

Стало известно, когда российская Sollers начнет выпускать новый пикап

В следующем году в линейке марки будет уже два пикапа
Российский Sollers назвал срок старта производства пикапа ST8. Минувшим летом компания Sollers представила новую модель — пикап ST8, он же слегка перелицованный китайский JAC T8. Сообщалось, что он встанет на конвейер завода во Владивостоке до конца текущего года. Теперь же срок уточнен: предприятие выпустит пилотную партию таких пикапов в декабре. Продажи стартуют в начале 2025 года.
Sollers ST8
Sollers ST8
© Sollers
Мария Руцкая

Внешне Sollers ST8 отличается от исходного JAC значками Sollers, а также и оформлением решетки радиатора. Российской версии обещан полностью локализованный силовой агрегат, пишет Autonews.

Это будет один из дизельных двигателей того же JAC, которые Sollers производит с конца прошлого года. Пару ему составит шестиступенчатая механическая коробка передач — тоже российского производства. Привод будет полным.

Читайте на тему:

JAC T8 официально продается в России и оснащается бензиновым мотором 2.0 мощностью 190 лошадиных сил (290 Нм крутящего момента) и «дизелем» того же объема на 139 сил и 320 Нм. Стоимость варьируется от 2 999 000 до 3 199 000 рублей без учета скидок и акций.

Сейчас Sollers выпускает фургоны Atlant и грузовички Argo, а также пикап Sollers ST6 на базе JAC T6. Последний сходит с конвейера завода во Владивостоке, однако сборку пикапов собираются перенести в Ульяновск — на мощности УАЗа. Владивостокское предприятие же займется производством автобусов.