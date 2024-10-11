Стало известно, когда российская Sollers начнет выпускать новый пикап

Стало известно, когда российская Sollers начнет выпускать новый пикапВ следующем году в линейке марки будет уже два пикапа
Внешне Sollers ST8 отличается от исходного JAC значками Sollers, а также и оформлением решетки радиатора. Российской версии обещан полностью локализованный силовой агрегат, пишет Autonews.
Это будет один из дизельных двигателей того же JAC, которые Sollers производит с конца прошлого года. Пару ему составит шестиступенчатая механическая коробка передач — тоже российского производства. Привод будет полным.
JAC T8 официально продается в России и оснащается бензиновым мотором 2.0 мощностью 190 лошадиных сил (290 Нм крутящего момента) и «дизелем» того же объема на 139 сил и 320 Нм. Стоимость варьируется от 2 999 000 до 3 199 000 рублей без учета скидок и акций.
Сейчас Sollers выпускает фургоны Atlant и грузовички Argo, а также пикап Sollers ST6 на базе JAC T6. Последний сходит с конвейера завода во Владивостоке, однако сборку пикапов собираются перенести в Ульяновск — на мощности УАЗа. Владивостокское предприятие же займется производством автобусов.