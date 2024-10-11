Стало известно, когда российская Sollers начнет выпускать новый пикап

Внешне Sollers ST8 отличается от исходного JAC значками Sollers, а также и оформлением решетки радиатора. Российской версии обещан полностью локализованный силовой агрегат, пишет Autonews.

Это будет один из дизельных двигателей того же JAC, которые Sollers производит с конца прошлого года. Пару ему составит шестиступенчатая механическая коробка передач — тоже российского производства. Привод будет полным.