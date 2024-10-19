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Опубликовано 19 октября 2024, 09:09
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Новый минивэн, который пропишется в России: «живые» фото салона

Однообъёмник пропишется на заводе Sollers в Республике Татарстан
Новый минивэн, который пропишется в России: «живые» фото салона. В Казани на выставке, приуроченной к саммиту БРИКС, показали пока безымянный MPV бизнес-класса под брендом Sollers. «Мотору» удалось познакомиться с салоном новинки: он рассчитан на семерых, посадочная формула — 2 + 2 + 3. Основой для модели послужит JAC Refine RF8: современный минивэн, который в негибридной конфигурации продаётся в Китае с января 2024 года.
Новый минивэн, который пропишется в России: «живые» фото салона
© Сергей Ильин
Сергей Ильин
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Пресс-служба Sollers подтвердила, что новый минивэн пропишется на заводе в Елабуге, то есть разделит конвейер с моделью Atlant и автомобилями Aurus. Однако до локализации ещё далеко: автомобиль с выставки хоть и лишён эмблем JAC, но не русифицирован. Гостям покажут бензиновую версию с 2,0-литровым турбомотором и 8-ступенчатым автоматом в варианте с «капитанскими» креслами второго ряда и трёхместным задним диваном.

Интерьер нового минивэна Sollers

© Сергей Ильин

В китайском каталоге JAC удалось найти минивэн в идентичной комплектации с аналогичным чёрным салоном. В таком формате багажник 5,2-метрового автомобиля чисто номинальный, зато комфорт седоков на уровне: есть отдельный кондиционер для задних пассажиров, аудиосистема с 12 динамиками, амбиентная подсветка с 64 цветами, у центральных кресел обогрев, вентиляция и массаж, а стёкла на сдвижных дверях многослойные.

Салон исходного JAC Refine RF8

© Autohome.com.cn

Любопытно, что минивэн с выставки хоть и носит эмблемы Sollers, однако по идентификационному номеру проходит, как JAC. Из открытых источников известно, что под капотом бензиновый 2,0-литровый двигатель мощностью 211 лошадиных сил. В китайской спецификации отдача больше: 252 лошадиные силы. Тяга передаётся на переднюю ось через классический 8-ступенчатый автомат, задняя подвеска многорычажная.

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По предварительным данным минивэн Sollers окажется самым доступным в бизнес-сегменте. За счёт локализации удастся предложить конкурентные цены, то есть новинка окажется дешевле GAC M8, который стоит от 5,5 миллиона рублей. В Китае JAC Refine RF8 в топ-комплектации стоит 210 тысяч юаней (30 тысяч долларов). Также в планах Sollers расширить линейку за счёт утилитарного фургона M3.

Источник:Сергей Ильин
Автор:Сергей Ильин
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#Sollers
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#Минивэны