Новый минивэн, который пропишется в России: «живые» фото салона

Пресс-служба Sollers подтвердила, что новый минивэн пропишется на заводе в Елабуге, то есть разделит конвейер с моделью Atlant и автомобилями Aurus. Однако до локализации ещё далеко: автомобиль с выставки хоть и лишён эмблем JAC, но не русифицирован. Гостям покажут бензиновую версию с 2,0-литровым турбомотором и 8-ступенчатым автоматом в варианте с «капитанскими» креслами второго ряда и трёхместным задним диваном.