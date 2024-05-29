В модельной линейке Sollers появится минивэн

Что же касается упомянутого пикапа, то в начале мая с конвейера дальневосточного завода «Соллерс» сошел тысячный экземпляр модели ST6 — отметка в 1000 выпущенных машин была преодолена за неполные полгода.

Sollers ST6 представлен на российском рынке в нескольких модификациях с бензиновым и дизельным двигателями. Оба мотора объемом 2,0 литра, соответствуют экологическому стандарту Евро-5 и работают в связке с шестиступенчатой механической коробкой передач. Бензиновый турбомотор развивает 176 лошадиных сил, а мощность дизеля составляет 136 сил. Привод — полный, есть понижающая передача.