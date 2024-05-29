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Новости
Опубликовано 29 мая 2024, 12:02
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В модельной линейке Sollers появится минивэн

В «Соллерсе» изучают возможность производства автомобилей сегмента MPV
Российский Sollers может запустить производство минивэнов уже в 2025 году. Такой срок был обозначен в ответе правительства РФ на вопросы депутатов Госдумы. ТАСС в свою очередь обратился к «Соллерсу» с вопросом о серийном выпуске автомобилей сегмента MPV, на что в компании заявили, что такой проект находится в проработке. На 2025 год, помимо запуска минивэна, «Соллерс» наметил и начало сборки пикапов с автоматической коробкой передач. В настоящее же время компания выпускает ряд моделей под собственным брендом в Елабуге, Владивостоке и Ульяновске.
В модельной линейке Sollers появится минивэн
© РИА Новости / Алексей Никольский
Лиза Будрина

В группу Sollers входят УАЗ, ЗМЗ, автозаводы в Елабуге и Набережных Челнах, бывший завод Mazda во Владивостоке, а также моторный завод в Елабуге. В настоящее время холдинг производит автомобили под собственным брендом Sollers — это коммерческие фургоны Argo и Atlant, а также пикап ST6. Все три модели представляют собой слегка перелицованные автомобили китайской JAC.

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Ранее стало известно, что Sollers модернизировал Atlant, вылечив его от так называемых детских болезней. В частности, вдвое была увеличена толщина лакокрасочного покрытия, а на элементы рамы прямо с завода стали наносить специальную защитную мастику, предотвращающую появление коррозии. Кроме того, на грузовичках и шасси поменяли балку задних фонарей.

Что же касается упомянутого пикапа, то в начале мая с конвейера дальневосточного завода «Соллерс» сошел тысячный экземпляр модели ST6 — отметка в 1000 выпущенных машин была преодолена за неполные полгода.

Sollers ST6 представлен на российском рынке в нескольких модификациях с бензиновым и дизельным двигателями. Оба мотора объемом 2,0 литра, соответствуют экологическому стандарту Евро-5 и работают в связке с шестиступенчатой механической коробкой передач. Бензиновый турбомотор развивает 176 лошадиных сил, а мощность дизеля составляет 136 сил. Привод — полный, есть понижающая передача.