В модельной линейке Sollers появится минивэн

В модельной линейке Sollers появится минивэнВ «Соллерсе» изучают возможность производства автомобилей сегмента MPV
В группу Sollers входят УАЗ, ЗМЗ, автозаводы в Елабуге и Набережных Челнах, бывший завод Mazda во Владивостоке, а также моторный завод в Елабуге. В настоящее время холдинг производит автомобили под собственным брендом Sollers — это коммерческие фургоны Argo и Atlant, а также пикап ST6. Все три модели представляют собой слегка перелицованные автомобили китайской JAC.
Ранее стало известно, что Sollers модернизировал Atlant, вылечив его от так называемых детских болезней. В частности, вдвое была увеличена толщина лакокрасочного покрытия, а на элементы рамы прямо с завода стали наносить специальную защитную мастику, предотвращающую появление коррозии. Кроме того, на грузовичках и шасси поменяли балку задних фонарей.
Что же касается упомянутого пикапа, то в начале мая с конвейера дальневосточного завода «Соллерс» сошел тысячный экземпляр модели ST6 — отметка в 1000 выпущенных машин была преодолена за неполные полгода.
Sollers ST6 представлен на российском рынке в нескольких модификациях с бензиновым и дизельным двигателями. Оба мотора объемом 2,0 литра, соответствуют экологическому стандарту Евро-5 и работают в связке с шестиступенчатой механической коробкой передач. Бензиновый турбомотор развивает 176 лошадиных сил, а мощность дизеля составляет 136 сил. Привод — полный, есть понижающая передача.