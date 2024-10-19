Новейший российский школьный автобус Sollers SB: «живые» фото

В информационных табличках Sollers никаких подробностей о модели не содержалось. Однако при беглом осмотре не удалось найти отличий от китайского Ankai 8M — кроме шильдиков. Однако для школьников такой транспорт наверняка окажется удобнее традиционных моделей: во-первых, новинка изначально разработана для нужд детей, а не конвертирована из автобуса общего назначения. Во-вторых, есть информационные таблички (в том числе знаки STOP в американском стиле) и широкий запасной выход.