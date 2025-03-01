В России начали выпускать фургон Sollers с двигателем от «Москвича»

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В России начали выпускать фургон Sollers с двигателем от «Москвича». На выставке Kazan Truck Expo дебютировала новая отечественная модель — фургон Sollers SF1. «Мотору» удалось познакомиться с автомобилем и выяснить: под капотом 1,5-литровый бензиновый турбомотор JAC с маркировкой HFC4GB2-4E. Аналогичные агрегаты заявлены для «Москвича»: кроссовера 3 и лифтбека 6. Важный нюанс: на фургоне двигатель адаптирован под продольную установку.