Новый роскошный минивэн Sollers российской сборки: официальная цена

Представитель Sollers заявил, что минивэн SP7 будет выпускаться на одной конвейерной линии с «Атлантами». Принципиальная разница в конструкции завод не смущает: во времена Ford на линии собирали фургоны и кроссоверы, а с тех пор оборудование только модернизировалось. Таким образом, утилитарные Sollers Atlant с «продольным» мотором и коммерческой направленностью будут соседствовать с SP7 с «поперечным» мотором и акцентом на премиум.