Новый роскошный минивэн Sollers российской сборки: официальная цена

Новый роскошный минивэн Sollers российской сборки: официальная ценаВ Татарстане начнут собирать самый современный MPV компании JAC
Представитель Sollers заявил, что минивэн SP7 будет выпускаться на одной конвейерной линии с «Атлантами». Принципиальная разница в конструкции завод не смущает: во времена Ford на линии собирали фургоны и кроссоверы, а с тех пор оборудование только модернизировалось. Таким образом, утилитарные Sollers Atlant с «продольным» мотором и коммерческой направленностью будут соседствовать с SP7 с «поперечным» мотором и акцентом на премиум.
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Заявлена одна богатая комплектация с бензиновым 2,0-литровым турбомотором (224 л.с.), классическим 8-ступенчатым автоматом и передним приводом. Салон семиместный по схеме 2+2+3, на втором ряду «капитанские» кресла с электрорегулировками, массажем и вентиляцией, есть два люка, камеры кругового обзора, сдвижные двери с электроприводом и бесключевым доступом, шесть подушек безопасности и целая плеяда электронных помощников.
Изначально минивэн Sollers SP7 планировали предложить в России в сентябре. Представитель JAC утверждает, что исходный однообъёмник Refine RF8 пропишется в России на стыке третьего и четвёртого кварталов. Напрямую не сказано, но очевидно: обе модели станут собирать в Татарстане. Заявленная цена 5,5 миллиона рублей в горизонте полугода выглядит конкурентно: сейчас столько стоит базовый GAC M8.