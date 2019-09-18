Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:05

Jeep приостановил продажи нового пикапа Gladiator

Причиной послужил выявленный ранее дефект заднего карданного вала

Недавно вышедший на рынок Jeep Gladiator на прошлой неделе попал под отзыв в США, а сейчас стало известно о приостановке продаж этой модели. Причиной такого радикального решения стал производственный брак карданного вала: во время сборки один из моноблочных шарниров не был смазан должным образом. Эксплуатация пикапов, выпущенных с 15 декабря 2018 года по 25 июня 2019 года, может быть опасна.

По данным Национальной администрации дорожной безопасности США (NHTSA), в пикапе может появиться посторонний шум и возникнуть вибрация, за которыми последует поломка. В рамках ремонтной кампании, которая начнется 18 октября, дефектная деталь будет бесплатно заменена на новую.

Отзыв затрагивает 3427 экземпляров Gladiator, в том числе те, которые еще находятся на складах дилеров. В связи с этим в компании решили временно остановить продажи модели, причем за нарушение запрета на реализацию продавцам грозит внушительный штраф в размере 21 тысячи долларов. Пикапы вновь станут доступны для покупки после ремонта.

Ранее появилась информация о том, что модель Gladiator может выйти на российский рынок в 2020 году. На домашнем рынке рамный пикап, построенный на базе Jeep Wrangler, доступен 289-сильной бензиновой «шестеркой» 3.6 и 264-сильным трехлитровым дизелем, которые могут работать в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

Источник: NHTSA