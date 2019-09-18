Jeep приостановил продажи нового пикапа Gladiator

По данным Национальной администрации дорожной безопасности США (NHTSA), в пикапе может появиться посторонний шум и возникнуть вибрация, за которыми последует поломка. В рамках ремонтной кампании, которая начнется 18 октября, дефектная деталь будет бесплатно заменена на новую.
Отзыв затрагивает 3427 экземпляров Gladiator, в том числе те, которые еще находятся на складах дилеров. В связи с этим в компании решили временно остановить продажи модели, причем за нарушение запрета на реализацию продавцам грозит внушительный штраф в размере 21 тысячи долларов. Пикапы вновь станут доступны для покупки после ремонта.
Ранее появилась информация о том, что модель Gladiator может выйти на российский рынок в 2020 году. На домашнем рынке рамный пикап, построенный на базе Jeep Wrangler, доступен 289-сильной бензиновой «шестеркой» 3.6 и 264-сильным трехлитровым дизелем, которые могут работать в паре с восьмиступенчатым «автоматом».