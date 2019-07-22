Hyundai показал гибридную «Сонату» с крышей из солнечных батарей

Одним из самых важных нововведений для гибридной Sonata стало появление крыши из солнечных батарей. Они будут подпитывать систему, чтобы увеличить пробег на одной зарядке, а также помогут водителю избежать ситуации, когда автомобиль не успевает доехать до зарядной станции и разряжается за несколько километров до нее. Ожидается, что если система будет заряжаться по шесть часов в день, то за год владелец получит дополнительные 1300 километров пробега.
Помимо этого, на новом поколении Hyundai Sonata впервые появилась система ASC (Active Shift Control), которая делает переключение передач плавнее и на 30 процентов быстрее. Новая технология позволяет не только сократить расход топлива и сделать поездку динамичнее и комфортнее, но и продлевает срок службы коробки — трение во время переключения сводится к минимуму, что положительно влияет на степень износа.
В паре с шестиступенчатой гибридной коробкой передач работает силовая установка из двухлитрового двигателя GDi и электромотора, которые в сумме выдают 195 лошадиных сил. Средний расход в смешанном цикле составляет порядка пяти литров на 100 километров пути.
Также в новой «Сонате» реализовали систему цифрового ключа, которая работает через специальное приложение для смартфона с технологией NFC. С его помощью владелец может дистанционно блокировать центральный замок, активировать сигнализацию и запускать двигатель. Кроме того, новое поколение получило в оснащение целый ряд помощников: ассистента предотвращения столкновения, удержания в полосе, систему обнаружения пешеходов с функцией автономного торможения.