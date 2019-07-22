Hyundai показал гибридную «Сонату» с крышей из солнечных батарей

Помимо этого, на новом поколении Hyundai Sonata впервые появилась система ASC (Active Shift Control), которая делает переключение передач плавнее и на 30 процентов быстрее. Новая технология позволяет не только сократить расход топлива и сделать поездку динамичнее и комфортнее, но и продлевает срок службы коробки — трение во время переключения сводится к минимуму, что положительно влияет на степень износа.

В паре с шестиступенчатой гибридной коробкой передач работает силовая установка из двухлитрового двигателя GDi и электромотора, которые в сумме выдают 195 лошадиных сил. Средний расход в смешанном цикле составляет порядка пяти литров на 100 километров пути.