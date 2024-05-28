На кроссоверы Kia в Узбекистане выстроилась очередь на полгода

На кроссоверы Kia в Узбекистане выстроилась очередь на полгодаСборку модели локализовали на местном автозаводе
Ажиотаж на Kia Sonet в Узбекистане возник, в первую очередь, из-за стоимости модели. Приобрести кроссоверы в стране можно от 199 900 000 сумов (примерно от 1,4 миллиона рублей по текущему курсу). В базовую комплектацию автомобиля входят фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости, а также светодиодные задние фонари и кондиционер.
На заводе ADM Jizzakh собирают кроссоверы, оборудованные бензиновым полуторалитровым «атмосферником», отдача которого составляет 113 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает механическая трансмиссия или вариатор. По данным специалистов, сегодня при покупке Kia Sonet, клиенты смогут получить машины не раньше ноября 2024 года.
Накануне в Узбекистане [начались](https://motor.ru/news/kia-carens-uz-27-05-2024.htm продажи нового кроссвэн Kia Carens. Причем стоимость модели оказалась ниже седана Cerato.