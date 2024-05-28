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Новости
Опубликовано 28 мая 2024, 20:15
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На кроссоверы Kia в Узбекистане выстроилась очередь на полгода

Сборку модели локализовали на местном автозаводе
Чтобы купить кроссоверы Kia Sonet, жителям Узбекистана требуется ждать полгода. Производство автомобилей южнокорейской марки запустили на предприятии ADM Jizzakh в городе Джизак весной нынешнего года. Ожидается, что в течение года на мощностях площадки инженеры смогут собрать около ста тысяч кроссоверов прошлого поколения. При этом на заводе локализованы сварка, окраска и сборка машин.
На кроссоверы Kia в Узбекистане выстроилась очередь на полгода
© Kia
Анастасия Мельник

Ажиотаж на Kia Sonet в Узбекистане возник, в первую очередь, из-за стоимости модели. Приобрести кроссоверы в стране можно от 199 900 000 сумов (примерно от 1,4 миллиона рублей по текущему курсу). В базовую комплектацию автомобиля входят фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости, а также светодиодные задние фонари и кондиционер.

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На заводе ADM Jizzakh собирают кроссоверы, оборудованные бензиновым полуторалитровым «атмосферником», отдача которого составляет 113 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает механическая трансмиссия или вариатор. По данным специалистов, сегодня при покупке Kia Sonet, клиенты смогут получить машины не раньше ноября 2024 года.

Накануне в Узбекистане [начались](https://motor.ru/news/kia-carens-uz-27-05-2024.htm продажи нового кроссвэн Kia Carens. Причем стоимость модели оказалась ниже седана Cerato.

Источник:«Автострада»
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Kia
#Авторынок