На кроссоверы Kia в Узбекистане выстроилась очередь на полгода

Сборку модели локализовали на местном автозаводе

Чтобы купить кроссоверы Kia Sonet, жителям Узбекистана требуется ждать полгода. Производство автомобилей южнокорейской марки запустили на предприятии ADM Jizzakh в городе Джизак весной нынешнего года. Ожидается, что в течение года на мощностях площадки инженеры смогут собрать около ста тысяч кроссоверов прошлого поколения. При этом на заводе локализованы сварка, окраска и сборка машин.