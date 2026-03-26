Опубликовано 26 марта 2026, 12:34
Sony и Honda закрыли совместный автобренд Afeela

Sony и Honda отказались от совместного проекта по выпуску автомобилей. Японская фирма Sony впервые заявила о своих автомобильных амбициях на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе. Но, не имея опыта в автомобилестроении, компания привлекла индустриального партнёра в лице корпорации Honda, и, в итоге, партнёры создали совместное предприятие Sony Honda Mobility.
Алексей Кованов
На выставке CES 2023 партнёры представили электромобиль под новым брендом Afeela. Рыночный дебют модели Afeela 1ожидался в 2026 год, притом предсерийное производство таких машин стана заводе в штате Огайо.

Потенциальным клиентам даже успели назвать цены — 102 900 долларов за флагманский вариант Signature и 89 900 долларо за более доступную вариацию Origin, которую клиентам планировали передать в 2027-м.

Теперь проект закрыт. Терпящему бедствие японскому автопроизводителю сейчас важнее сосредоточиться на пароизводстве топливных моделей, пользующихся уверенным спросом.

Ранее Honda свернула разработку двух электромобилей 0 Series из-за нарастающих убытков. Компания списала около 11,7 млрд фунтов стерлингов инвестиций (1,4 трлн рублей), вложенных в разработку этих моделей.