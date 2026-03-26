Sony и Honda закрыли совместный автобренд Afeela
На выставке CES 2023 партнёры представили электромобиль под новым брендом Afeela. Рыночный дебют модели Afeela 1ожидался в 2026 год, притом предсерийное производство таких машин стана заводе в штате Огайо.
Потенциальным клиентам даже успели назвать цены — 102 900 долларов за флагманский вариант Signature и 89 900 долларо за более доступную вариацию Origin, которую клиентам планировали передать в 2027-м.
Теперь проект закрыт. Терпящему бедствие японскому автопроизводителю сейчас важнее сосредоточиться на пароизводстве топливных моделей, пользующихся уверенным спросом.
Ранее Honda свернула разработку двух электромобилей 0 Series из-за нарастающих убытков. Компания списала около 11,7 млрд фунтов стерлингов инвестиций (1,4 трлн рублей), вложенных в разработку этих моделей.