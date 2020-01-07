4,8 секунды до «сотни» и 33 датчика: представлен электромобиль от Sony

Шоу-кар создавался совместно с NVidia, Continental, Bosch, ZF, Qualcomm и Blackberry. В основу электрокара легла модульная платформа, разработанная с Magna Steyr, а в движение машину приводят два электромотора мощностью 268 лошадиных сил. Это обеспечивает Vision-S разгон до «сотни» за 4,8 секунды и максимальную скорость 240 километров в час. За движение в беспилотном режиме отвечают 33 датчика, расположенных внутри и снаружи автомобиля.
Дизайн автомобиля напоминает о Porsche Taycan и Lucid Air, а салоне имеются боковые экраны, на которые выводится изображение с камер, установленных вместо наружных зеркал. Кроме того, перед каждым из пассажиров имеется персональный дисплей, на котором, например, можно смотреть фильмы. В списке оснащения указана аудиосистема 360 Reality Audio с динамиками, которые в том числе встроены в кресла.
О серийных перспективах модели в компании пока не говорят. Можно предположить, что если электромобиль от Sony и появится на дорогах, то его основным конкурентом станет Tesla.