4,8 секунды до «сотни» и 33 датчика: представлен электромобиль от Sony

Дизайн автомобиля напоминает о Porsche Taycan и Lucid Air, а салоне имеются боковые экраны, на которые выводится изображение с камер, установленных вместо наружных зеркал. Кроме того, перед каждым из пассажиров имеется персональный дисплей, на котором, например, можно смотреть фильмы. В списке оснащения указана аудиосистема 360 Reality Audio с динамиками, которые в том числе встроены в кресла.