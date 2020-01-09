Sony не будет выпускать автомобили

В разговоре с изданием Impress Watch Каваниши пояснил, что в Vision-S воплощены «перспективные технологии Sony», например, автопилот с 33 датчиками и аудиосистема 360 Reality Audio с объемным звучанием и динамиками, встроенными в сиденья. Топ-менеджер провел аналогию со смартфонами, которые стали революцией в сфере мобильной сфере связи – подобное вскоре произойдет и на автомобильном рынке, считают в Sony.