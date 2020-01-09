Sony не будет выпускать автомобили

В разговоре с изданием Impress Watch Каваниши пояснил, что в Vision-S воплощены «перспективные технологии Sony», например, автопилот с 33 датчиками и аудиосистема 360 Reality Audio с объемным звучанием и динамиками, встроенными в сиденья. Топ-менеджер провел аналогию со смартфонами, которые стали революцией в сфере мобильной сфере связи – подобное вскоре произойдет и на автомобильном рынке, считают в Sony.
Дебютировавший на CES-2020 электрокар был разработан совместно с NVidia, Continental, Bosch, ZF, Qualcomm и Blackberry. Он построен на платформе Magna Steyr и оснащается электрической силовой установкой. В ее состав вошли два электомотора, отдача каждого составляет 268 лошадиных сил. Заявленное время разгона до «сотни» составляет 4,8 секунды, а максимальная скорость – 240 километров в час.
Видимо, концепции суждено остаться лишь концепцией – на дорогах такой автомобиль не появится. Впрочем, Sony Vision-S вполне мог бы стать частью Gran Turismo Sport, однако это лишь предположение, не подкрепленное фактами.