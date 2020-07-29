Электрокар Sony готовят к дорожным испытаниям

Ранее концепт уже выпускали на дороги австрийского города Грац – тогда подготовкой машины занималась компания Magna Steyr, на платформе которой базируется Vision-S. Новые дорожные испытания Sony планирует провести до конца нынешнего года.

Концепт Vision-S был представлен на выставке потребительской электроники CES в январе. Автомобиль получил ряд перспективных технологий, в том числе автопилот с 33 датчиками и аудиосистему с объемным звучанием и динамиками, установленными в сиденьях.