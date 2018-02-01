Названы рублевые цены на обновленный Kia Sorento Prime
Компания Kia начала продажи на российском рынке обновленного кроссовера Sorento Prime. Модель предлагается с двумя бензиновыми и одним дизельным двигателем, шести- и восьмиступенчатым «автоматом», а также с передним и полным приводом. Цены на вседорожник начинаются от 1 849 900 рублей и доходят до 2 779 900 рублей.
Цены на Kia Sorento Prime
|Комплектация
|2.4 бензин
|3.5 бензин
|2.2 дизель
|Classic
|1 849 900
|--
|--
|Comfort
|1 999 900
|--
|--
|Luxe
|2 119 900
|--
|2 299 900
|Prestige
|2 289 900
|2 529 900
|2 469 900
|Premium
|--
|2 759 900
|2 699 900
|GT Line
|--
|2 779 900
|2 719 900
В базовое оснащение кроссовера – Classic – входят фронтальные и боковые подушки безопасности, климат-контроль, датчик света, передний и задний парктроники, круиз-контроль, электростеклоподъемники всех дверей, подогрев передних и задних сидений, обогрев руля и лобового стекла в зоне покоя «дворников».
Семиместный салон можно заказать только с комплектации Prestige (от 2 289 900 рублей). В оснащение этой версии входит аудиокомплекс Harman/Kardon, мультимедийная система с восьмидюймовым экраном, навигацией поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также приборная панель с семидюймовым цветным экраном.
Топовая комплектация имеет адаптивные светодиодные фары, кожаную отделку салона (можно выбрать из черного, коричневого, черно-серого и черно-бежевого варианта), панорамную стеклянную крышу, автопарковщик, системы кругового обзора, слежения за мертвыми зонами и беспроводоной зарядки для смартфонов.
У обновленного кроссовера осталась «спортивная» модификации GT Line с чуть более мощными тормозами, окрашенными в красный цвет суппортами, а также «спортивными» элементами оформления салона и экстерьера.
Кроссовер предлагается со 188-сильным бензиновым двигателем 2.4 с непосредственным впрыском топлива, 3,5-литровой 249-сильной «шестеркой» с распределенным впрыском и 200-сильным дизелем 2.2. Базовый агрегат работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а все остальные – с восьмидиапазонным «автоматом».