Названы рублевые цены на обновленный Kia Sorento Prime

Компания Kia начала продажи на российском рынке обновленного кроссовера Sorento Prime. Модель предлагается с двумя бензиновыми и одним дизельным двигателем, шести- и восьмиступенчатым «автоматом», а также с передним и полным приводом. Цены на вседорожник начинаются от 1 849 900 рублей и доходят до 2 779 900 рублей.

Цены на Kia Sorento Prime

Комплектация 2.4 бензин 3.5 бензин 2.2 дизель Classic 1 849 900 -- -- Comfort 1 999 900 -- -- Luxe 2 119 900 -- 2 299 900 Prestige 2 289 900 2 529 900 2 469 900 Premium -- 2 759 900 2 699 900 GT Line -- 2 779 900 2 719 900

В базовое оснащение кроссовера – Classic – входят фронтальные и боковые подушки безопасности, климат-контроль, датчик света, передний и задний парктроники, круиз-контроль, электростеклоподъемники всех дверей, подогрев передних и задних сидений, обогрев руля и лобового стекла в зоне покоя «дворников».

Семиместный салон можно заказать только с комплектации Prestige (от 2 289 900 рублей). В оснащение этой версии входит аудиокомплекс Harman/Kardon, мультимедийная система с восьмидюймовым экраном, навигацией поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также приборная панель с семидюймовым цветным экраном.

Топовая комплектация имеет адаптивные светодиодные фары, кожаную отделку салона (можно выбрать из черного, коричневого, черно-серого и черно-бежевого варианта), панорамную стеклянную крышу, автопарковщик, системы кругового обзора, слежения за мертвыми зонами и беспроводоной зарядки для смартфонов.

У обновленного кроссовера осталась «спортивная» модификации GT Line с чуть более мощными тормозами, окрашенными в красный цвет суппортами, а также «спортивными» элементами оформления салона и экстерьера.

Кроссовер предлагается со 188-сильным бензиновым двигателем 2.4 с непосредственным впрыском топлива, 3,5-литровой 249-сильной «шестеркой» с распределенным впрыском и 200-сильным дизелем 2.2. Базовый агрегат работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а все остальные – с восьмидиапазонным «автоматом».