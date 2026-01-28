Опубликовано 28 января 2026, 15:321 мин.
Составлен список из 10 самых быстрых семейных автомобилей
Перечислены 10 самых быстрых семейных автомобилей в 2026 году. Рейтинг составил портал Topspeed.com. На первом месте оказалась модель Tesla Model 3, которая может разогнаться до 100 км/час за 2,9 с. Второе место занимает Audi RS6 Avant, который до "сотни" разгоняется за 3,2 с. Третье место у Hyundai Ioniq 5N - 3,25 с.
© Audi
Далее следуют Audi RS7 Sportsback (3,3 с. до 100 км/час), Tesla Model Y (3,3 с.), Volvo EX30 Twin Motor (3,4 с.), Dodge Durango SRT Hellcat (3,5 с.), Cadillac CT5 Blackwing (3,6 с.), BMW X5 M (3,7 с.), Mercedes-AMG E53 (4 с.).
