Составлен список из 10 самых надежных премиальных кроссоверов

Второе место занимает Jaguar F-Pace 2026 модельного года с рейтингом надежности 81 балл из 100 возможных. Замыкает «тройку» лидеров Porsche Macan 2026 модельного года с показателем надежности 78 из 100.

В топ-10 самых надежных премиальных компактных кроссоверов в 2026 году также вошли Lexus NX (85 баллов), Lincoln Corsair (83 балла), Genesis GV70 (81 балл), Tesla Model Y (78 баллов), BMW X3 (74 балла), Volvo XC60 (74 балла) и Mercedes-Benz GLC (74 балла).

