Состоялась премьера нового кроссовера Toyota по цене от 1,5 млн рублей

Toyota Wildlander Air представляет собой среднеразмерный кроссовер, который в Китае оценён минимум в 137 800 юаней. Продажи стартуют исключительно на китайском рынке, причём автомобиль будет доступен с несколькими вариантами силовых установок.

Размеры новинки: длина — 4,6 м, ширина — 1,9 м, высота — 1,7 м, колёсная база — 2,7 м. Покупателям предложат выбор между базовым 2,0-литровым бензиновым двигателем и двумя гибридными версиями на основе 2,0 или 2,5-литрового ДВС. Уже в «базе» кроссовер оснащён системой помощи водителю TSS 4.0, светодиодной оптикой, передней подвеской McPherson и задней двухрычажной.

В салоне — цифровая приборная панель и крупный 14-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. Для смартфонов предусмотрена беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, а настроение в салоне создаёт многоцветная подсветка. Есть и более продвинутая опция — цифровой ключ, упрощающий доступ в салон.

