Коллекцию необычной военной техники пустят с молотка

Некоторые лоты относятся к более раннему периоду. Например, новых хозяев ищут Willys MB 1945 года в идеальном состоянии и Willys M274 A5 ½-Ton 4×4 Mule, предназначенный для транспортировки грузов. В списке также присутствует Steyr-Puch Haflinger Series II 1962 года, в движение который приводит 643-кубовый агрегат. И, наконец, можно приобрести American Motors M422A1 Mighty-Mite того же периода для десантных войск. Он оснащен 1,8-литровым мотором мощностью 56 сил.