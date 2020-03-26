Коллекцию необычной военной техники пустят с молотка

1-2 мая можно будет стать обладателем восьмиколесного Argo Frontier 650. Автомобиль-амфибия 2014 года способна преодолевать водные барьеры, а в движение ее приводит 23-сильный двухцилиндровый мотор объемом 627 кубических сантиметров в паре с вариатором. Вместе с ним будет продан Hummer H1 1997 года выпуска, укомплектованный дизелем V8 6.5, который выдает 208 лошадиных сил.
Некоторые лоты относятся к более раннему периоду. Например, новых хозяев ищут Willys MB 1945 года в идеальном состоянии и Willys M274 A5 ½-Ton 4×4 Mule, предназначенный для транспортировки грузов. В списке также присутствует Steyr-Puch Haflinger Series II 1962 года, в движение который приводит 643-кубовый агрегат. И, наконец, можно приобрести American Motors M422A1 Mighty-Mite того же периода для десантных войск. Он оснащен 1,8-литровым мотором мощностью 56 сил.
В те же даты пройдут торги, в ходе которых можно приобрести полицейский автомобиль Subaru 360 1970 года выпуска. В комплекте с ним идет традиционный головной убор служащих новозеландского департамента транспорта.