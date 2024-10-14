Каким будет салон кроссовера Soueast S09 для России

Спереди по центру установлен 15,6-дюймовый монитор медисистемы, работающей на чипе Qualcomm Snapdragon 8155. Система «дружит» с Apple CarPlay и Android Auto. Есть USB-разъемы и отсек для беспроводной зарядки. Диагональ приборной панели — 10,25 дюйма.

Водительское кресло регулируется в восьми направлениях и оснащено обогревом и вентиляцией, а также функцией памяти. Сиденьем переднего пассажира можно управлять со второго ряда: по нажатию кнопки оно сдвинется вперед.