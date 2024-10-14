Каким будет салон кроссовера Soueast S09 для России

Каким будет салон кроссовера Soueast S09 для РоссииСтарт продаж состоится до конца 2024 года
Спереди по центру установлен 15,6-дюймовый монитор медисистемы, работающей на чипе Qualcomm Snapdragon 8155. Система «дружит» с Apple CarPlay и Android Auto. Есть USB-разъемы и отсек для беспроводной зарядки. Диагональ приборной панели — 10,25 дюйма.
Водительское кресло регулируется в восьми направлениях и оснащено обогревом и вентиляцией, а также функцией памяти. Сиденьем переднего пассажира можно управлять со второго ряда: по нажатию кнопки оно сдвинется вперед.
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В салоне семь мест. В багажнике умещается до 1130 литров груза, а дополнительно есть 41 отсек для хранения мелочей. Можно выбрать одну из трех однотонных расцветок — черную, коричневую либо зеленую.
За микроклимат в салоне отвечает климат-контроль с фильтром вредных частиц CN 95. «Фишка» интерьера — селектор трансмиссии в виде кристалла со 176 полированными гранями.
Для экстерьера приготовлено шесть оттенков — зеленый, белый, темно-серый, серебристый, синий и черный.
Модификаций, как уже известно, будет три. «Базовый» кроссовер оснастят турбомотором 1.6, «роботом» и полным приводом, другие версии — двухлитровым агрегатом на 197 сил и 375 Нм крутящего момента. Пару ему составит «робот» либо «автомат»; привод передний либо полный.