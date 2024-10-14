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Опубликовано 14 октября 2024, 16:13
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Каким будет салон кроссовера Soueast S09 для России

Старт продаж состоится до конца 2024 года
Soueast рассекретила салон флагманского кроссовера для России. Китайская марка Soueast начнет продажи в РФ с двух моделей — S09 и S07, представляющих собой перелицованные Jetour X90 Plus и X70 соответственно. На прошлой неделе она раскрыла спецификацию S09, а теперь показала салон кроссовера D-класса и поделилась информацией об оснащении. Цена пока неизвестна, но должна быть объявлена до конца нынешнего года.
Каким будет салон кроссовера Soueast S09 для России
© Soueast
Мария Руцкая

Спереди по центру установлен 15,6-дюймовый монитор медисистемы, работающей на чипе Qualcomm Snapdragon 8155. Система «дружит» с Apple CarPlay и Android Auto. Есть USB-разъемы и отсек для беспроводной зарядки. Диагональ приборной панели — 10,25 дюйма.

Водительское кресло регулируется в восьми направлениях и оснащено обогревом и вентиляцией, а также функцией памяти. Сиденьем переднего пассажира можно управлять со второго ряда: по нажатию кнопки оно сдвинется вперед.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Soueast

В салоне семь мест. В багажнике умещается до 1130 литров груза, а дополнительно есть 41 отсек для хранения мелочей. Можно выбрать одну из трех однотонных расцветок — черную, коричневую либо зеленую.

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За микроклимат в салоне отвечает климат-контроль с фильтром вредных частиц CN 95. «Фишка» интерьера — селектор трансмиссии в виде кристалла со 176 полированными гранями.

Для экстерьера приготовлено шесть оттенков — зеленый, белый, темно-серый, серебристый, синий и черный.

Модификаций, как уже известно, будет три. «Базовый» кроссовер оснастят турбомотором 1.6, «роботом» и полным приводом, другие версии — двухлитровым агрегатом на 197 сил и 375 Нм крутящего момента. Пару ему составит «робот» либо «автомат»; привод передний либо полный.

Источник:Soueast
Автор:Мария Руцкая
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