Honda предложила успокаивать детей с помощью плюшевой машинки

Машинка оборудована встроенным динамиком, а управление воспроизведением звука осуществляется при помощи смартфона. Ее работа основана на исследовании «Эффект седации, вызванный звуковой стимуляцией новорожденного», опубликованном в журнале Японской ассоциации физиологической антропологии в ноябре 2013 года.

Помимо создания игрушек, Honda занимается исследованиями в области робототехники и автономных систем управления. Недавно компания протестировала в реальных условиях эксплуатации построенный на шасси квадроцикла внедорожный беспилотник Autonomous Work Vehicle. Транспортное средство занималось обслуживанием солнечной фермы, транспортировкой пожарного оборудования и снаряжения и помогало в уборке урожая.