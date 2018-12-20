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13:38

Honda предложила успокаивать детей с помощью плюшевой машинки

Игрушка может воспроизводить звук двигателя 37 автомобилей Honda

Группа дизайнеров из японского офиса Honda разработала мягкую игрушку, которая воспроизводит звук двигателя 37 разных автомобилей. По замыслу создателей, плюшевая машинка ярко-красного цвета должна успокаивать и усыплять ребенка.

Игрушка Sound Sitter стала результатом исследования, показавшего, что наиболее благоприятными для новорожденных являются звуки, похожие на те, что ребенок слышал в утробе матери. Чаще всего они низкочастотные — биение сердца и циркуляция крови. Именно такие звуки, с частотой от 250 герц и ниже, воспроизводят некоторые двигатели Honda. Например, Integra Type R, S2000 и NSX.

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Машинка оборудована встроенным динамиком, а управление воспроизведением звука осуществляется при помощи смартфона. Ее работа основана на исследовании «Эффект седации, вызванный звуковой стимуляцией новорожденного», опубликованном в журнале Японской ассоциации физиологической антропологии в ноябре 2013 года.

Помимо создания игрушек, Honda занимается исследованиями в области робототехники и автономных систем управления. Недавно компания протестировала в реальных условиях эксплуатации построенный на шасси квадроцикла внедорожный беспилотник Autonomous Work Vehicle. Транспортное средство занималось обслуживанием солнечной фермы, транспортировкой пожарного оборудования и снаряжения и помогало в уборке урожая.

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