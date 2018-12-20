Honda предложила успокаивать детей с помощью плюшевой машинки

Игрушка Sound Sitter стала результатом исследования, показавшего, что наиболее благоприятными для новорожденных являются звуки, похожие на те, что ребенок слышал в утробе матери. Чаще всего они низкочастотные — биение сердца и циркуляция крови. Именно такие звуки, с частотой от 250 герц и ниже, воспроизводят некоторые двигатели Honda. Например, Integra Type R, S2000 и NSX.
Машинка оборудована встроенным динамиком, а управление воспроизведением звука осуществляется при помощи смартфона. Ее работа основана на исследовании «Эффект седации, вызванный звуковой стимуляцией новорожденного», опубликованном в журнале Японской ассоциации физиологической антропологии в ноябре 2013 года.
Помимо создания игрушек, Honda занимается исследованиями в области робототехники и автономных систем управления. Недавно компания протестировала в реальных условиях эксплуатации построенный на шасси квадроцикла внедорожный беспилотник Autonomous Work Vehicle. Транспортное средство занималось обслуживанием солнечной фермы, транспортировкой пожарного оборудования и снаряжения и помогало в уборке урожая.