Советские Волги стали популярными в США

“Наши машины с легендарным «бегущим оленем» стали всё чаще гонять по дорогам ин ЮЭсЭй. Местные даже начали активно искать, где можно купить «Волги», и скупать их при любой возможности. Сами американцы говорят, что в восторге от качества сборки, интерьера и <...> свободного пространства в салоне. Предприимчивые дилеры уже начали выкладывать объявления с флагом США и американскими пейзажами на фоне, чтоб покупатель мог сразу оценить, как «Волга» будет смотреться в местных условиях”, – говорится в публикации.

По данным канала, ценовой диапазон на «Волги» в США варьируется от 10 до 40 тысяч долларов (820 тысяч – 3,3 миллиона рублей). Для сопоставления: новый Ford Mustang оценивается американскими дилерами примерно в 3 миллиона рублей. Наибольшим спросом пользуются автомобили 1976–1990 годов выпуска, которые ценятся за лаконичный советский дизайн.

