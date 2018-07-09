Марка начнет продажи специальной модификации кроссовера

Пульс

Компания Hyundai подготовила для России 1800 особых «Крет»

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9 июля 2018

Компания Hyundai подготовила для российского рынка специальную модификацию кроссовера Creta. Автомобиль выпустят ограниченным тиражом 1800 экземпляров, а продавать его будут исключительно в период с 10 июля по 30 сентября текущего года.

[Тест-драйв: Hyundai Creta против Renault Kaptur, Mitsubishi ASX и Nissan Juke](https://motor.ru/testdrives/fourcompactsuvsbigtest.htm)

Тест-драйв: Hyundai Creta против Renault Kaptur, Mitsubishi ASX и Nissan Juke

Новинка создана на основе доступной модификации с передним приводом, «автоматом» и 123-сильным двигателем, но с расширенным списком оснащения и опциями, которые до этого были доступны только для топовых комплектаций.

Так, кроссовер получил навигационную систему, камеру заднего вида, 17-дюймовые колеса, решетку радиатора с хромированными элементами, а также серебристые накладки на передний и задний бамперы. Кроме того, спецверсию можно будет отличить по шильдикам на кузове с надписью «Limited Edition».

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Всего предусмотрено два варианта оснащения спецверсии. Они отличаются только наличием подогрева руля. Без него кроссовер обойдется в 1 113 900 рублей, а с ним – на две тысячи рублей дороже. Также шесть тысяч рублей придется доплатить за «металлик».

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Фото Александра Казарина, Мотор.Ру
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