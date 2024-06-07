АвтоВАЗ представил Lada Vesta с ручным управлением

Пока показали только предсерийную версию

Представлена Lada Vesta для людей с ограниченными возможностями. АвтоВАЗ приготовил модификацию своего флагмана, подходящую для людей с нарушением функций одной или обеих ног. У нее ручное управление: водить такую Vesta можно с помощью рычага, расположенного слева от руля. Педалей можно не касаться, но они у автомобиля тоже рабочие, отмечает АвтоВАЗ. Пока готова предсерийная версия. На конвейер такую Весту поставят в конце 2024 года.