АвтоВАЗ представил Lada Vesta с ручным управлением

АвтоВАЗ представил Lada Vesta с ручным управлениемПока показали только предсерийную версию
Рычаг в салоне такой Vesta такой же, как у аналогичной версии Granta. Он механически связан с педалями. При наклоне на себя приводится акселератор, от себя — активизируется тормозная система.
За основу взята Lada Vesta с автоматической бесступенчатой трансмиссией, которая здесь сочетается с мотором 1.6 мощностью 106 лошадиных сил. На обычных Vesta CVT доступен только в тандеме с 1,8-литровым двигателем Evo, выдающим 122 силы. Такой связки, как у представленного автомобиля, пока нет, но уже идет подготовка к серийному производству.
Vesta с ручным управлением будут выпускать в кузовах седан и универсал. Старт сборки запланирован на конец 2024 года.
Вариатор также достанется спортивной Lada Vesta Sportline. Она получит агрегат 1.8, появится в 2025 году и будет стоить ориентировочно 2,4 миллиона рублей. Это больше нынешней стоимости самой дорогой Vesta SW Cross.