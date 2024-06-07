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Опубликовано 07 июня 2024, 16:35
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АвтоВАЗ представил Lada Vesta с ручным управлением

Пока показали только предсерийную версию
Представлена Lada Vesta для людей с ограниченными возможностями. АвтоВАЗ приготовил модификацию своего флагмана, подходящую для людей с нарушением функций одной или обеих ног. У нее ручное управление: водить такую Vesta можно с помощью рычага, расположенного слева от руля. Педалей можно не касаться, но они у автомобиля тоже рабочие, отмечает АвтоВАЗ. Пока готова предсерийная версия. На конвейер такую Весту поставят в конце 2024 года.
АвтоВАЗ представил Lada Vesta с ручным управлением
© Lada
Мария Руцкая

Рычаг в салоне такой Vesta такой же, как у аналогичной версии Granta. Он механически связан с педалями. При наклоне на себя приводится акселератор, от себя — активизируется тормозная система.

АвтоВАЗ представил Lada Vesta с ручным управлением

© Lada

За основу взята Lada Vesta с автоматической бесступенчатой трансмиссией, которая здесь сочетается с мотором 1.6 мощностью 106 лошадиных сил. На обычных Vesta CVT доступен только в тандеме с 1,8-литровым двигателем Evo, выдающим 122 силы. Такой связки, как у представленного автомобиля, пока нет, но уже идет подготовка к серийному производству.

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Vesta с ручным управлением будут выпускать в кузовах седан и универсал. Старт сборки запланирован на конец 2024 года.

Вариатор также достанется спортивной Lada Vesta Sportline. Она получит агрегат 1.8, появится в 2025 году и будет стоить ориентировочно 2,4 миллиона рублей. Это больше нынешней стоимости самой дорогой Vesta SW Cross.

Источник:Lada
Автор:Мария Руцкая
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