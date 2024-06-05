Раскрыта стоимость Lada Vesta Sportline с вариатором

Раскрыта стоимость Lada Vesta Sportline с вариаторомНа рынок такую модель планируют вывести в начале следующего года
Vesta Sportline будут оснащать вариатором в связке с 1,8-литровым двигателем Evo. Кроме этого, в следующем году планируется выпустить «более заряженную и форсированную» Lada Vesta Sport с шестиступенчатой «механикой», отметила Воробьева. По неофициальной информации, она может получить двигатель мощностью 180-190 лошадиных сил. Вероятно, это будет самая дорогая Lada.
Сейчас же в «спортивной» линейке Vesta есть Sportline со 118-сильным мотором 1.6 и пятиступенчатой механической коробкой передач. Стоимость стартует с 2 175 900 рублей.
Важной премьерой на ПМЭФ стала Lada Iskra — новинка АвтоВАЗа на адаптированной к российским реалиям платформе CMF-B. Узнать ее можно по оригинальным бамперам и фарам, в форме которых дизайнеры постарались обыграть фирменный Х-образный мотив. Как и Веста с вариатором, Iskra увидит свет в начале 2025 года.
Кроме нее, АвтоВАЗ показал электрическую Niva Travel. ДВС на кроссовере заменили на электромотор номинальной мощностью 60 киловатт (максимальная — 120 киловатт, или 163 лошадиные силы).