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Новости
Опубликовано 05 июня 2024, 15:35
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Раскрыта стоимость Lada Vesta Sportline с вариатором

На рынок такую модель планируют вывести в начале следующего года
Стало известно, сколько будет стоить Lada Vesta Sportline с вариатором. В 2025 году АвтоВАЗ выпустит спортивную Vesta с бесступенчатой трансмиссией, которая будет стоить 2,4 миллиона рублей. Это ориентировочная цена на сегодняшний день, которую назвал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) начальник отдела продуктового маркетинга АвтоВАЗа Жанна Воробьева.
Раскрыта стоимость Lada Vesta Sportline с вариатором
© АвтоВАЗ
Мария Руцкая

Vesta Sportline будут оснащать вариатором в связке с 1,8-литровым двигателем Evo. Кроме этого, в следующем году планируется выпустить «более заряженную и форсированную» Lada Vesta Sport с шестиступенчатой «механикой», отметила Воробьева. По неофициальной информации, она может получить двигатель мощностью 180-190 лошадиных сил. Вероятно, это будет самая дорогая Lada.

Сейчас же в «спортивной» линейке Vesta есть Sportline со 118-сильным мотором 1.6 и пятиступенчатой механической коробкой передач. Стоимость стартует с 2 175 900 рублей.

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Источник:Известия
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Россия
#АвтоВАЗ
#Lada
#Vesta