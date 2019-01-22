Британцы воскресили самый хардкорный TVR

Отдача двигателя составляет 1026 лошадиных сил и 834 Нм крутящего момента. Агрегат совмещен с шестиступенчатой «механикой» и способен разгонять Speed 12 Turbo до первой «сотни» за 2,9 секунды. Максимальная скорость машины — более 350 километров в час.

В оснащение Speed 12 Turbo входит настраиваемая подвеска, колеса с креплением на центральной гайке, карбон-керамические тормоза, покрышки Michelin Sport Cup 2. Цена каждого экземпляра гиперкара — 1,2 миллиона фунтов стерлингов (103 миллиона рублей).