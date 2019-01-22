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18:01

Британцы воскресили самый хардкорный TVR

Компания TR Supercars построила дорожную версию Speed 12

Компания TR Supercars привлекла группу бывших инженеров британской TVR для постройки современной версии хардкорного гиперкара Cerbera Speed 12 — Speed 12 Turbo. Материнская Helical Engineering использовала передовые технологии, чтобы сделать купе пригодным для эксплуатации на дорогах общего пользования, и даже оснастила его антипробуксовочной системой.

Британец проехал на старом TVR от самого северного до самого южного паба в мире

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Дизайн, проектирование и сборка гиперкара осуществляется собственными силами Helical и его суббренда TR Supercars. В основе Speed 12 Turbo лежит трубчатая стальная рама с карбон-алюминиевым кокпитом и кузовными панелями из углепластика. Масса — 1448 килограммов. Двухдверка оснащена шестилитровым мотором Aston Martin V12 с двумя турбинами и титановым выхлопом.

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Отдача двигателя составляет 1026 лошадиных сил и 834 Нм крутящего момента. Агрегат совмещен с шестиступенчатой «механикой» и способен разгонять Speed 12 Turbo до первой «сотни» за 2,9 секунды. Максимальная скорость машины — более 350 километров в час.

В оснащение Speed 12 Turbo входит настраиваемая подвеска, колеса с креплением на центральной гайке, карбон-керамические тормоза, покрышки Michelin Sport Cup 2. Цена каждого экземпляра гиперкара — 1,2 миллиона фунтов стерлингов (103 миллиона рублей).

TVR Cerbera Speed 12

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Оригинальный Speed 12, также известный как TVR Project 7/12, впервые представили публике на моторшоу в Бирмингеме в 1996 году. Купе оснастили 7,7-литровым мотором V12, который выдавал больше 880 лошадиных сил. Построенный на базе гоночной машины класса FIA GT1, Speed 12 принял участие в нескольких соревнованиях, и даже выиграл несколько из них.

Дорожная версия суперкара так и не пошла в серию, хотя компания собрала большое количество предзаказов. Тогдашний владелец TVR Питер Уилер проехал на предсерийном прототипе и решил, что автомобиль очень мощный и абсолютной непригоден для передвижения по обычным дорогам.

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