Британцы воскресили самый хардкорный TVR

Дизайн, проектирование и сборка гиперкара осуществляется собственными силами Helical и его суббренда TR Supercars. В основе Speed 12 Turbo лежит трубчатая стальная рама с карбон-алюминиевым кокпитом и кузовными панелями из углепластика. Масса — 1448 килограммов. Двухдверка оснащена шестилитровым мотором Aston Martin V12 с двумя турбинами и титановым выхлопом.
Отдача двигателя составляет 1026 лошадиных сил и 834 Нм крутящего момента. Агрегат совмещен с шестиступенчатой «механикой» и способен разгонять Speed 12 Turbo до первой «сотни» за 2,9 секунды. Максимальная скорость машины — более 350 километров в час.
В оснащение Speed 12 Turbo входит настраиваемая подвеска, колеса с креплением на центральной гайке, карбон-керамические тормоза, покрышки Michelin Sport Cup 2. Цена каждого экземпляра гиперкара — 1,2 миллиона фунтов стерлингов (103 миллиона рублей).
Оригинальный Speed 12, также известный как TVR Project 7/12, впервые представили публике на моторшоу в Бирмингеме в 1996 году. Купе оснастили 7,7-литровым мотором V12, который выдавал больше 880 лошадиных сил. Построенный на базе гоночной машины класса FIA GT1, Speed 12 принял участие в нескольких соревнованиях, и даже выиграл несколько из них.
Дорожная версия суперкара так и не пошла в серию, хотя компания собрала большое количество предзаказов. Тогдашний владелец TVR Питер Уилер проехал на предсерийном прототипе и решил, что автомобиль очень мощный и абсолютной непригоден для передвижения по обычным дорогам.