Видео: что происходит с машиной при проезде лежачих полицейских

15:17
Авторы YouTube-канала Warped Perception показали, что произойдет с автомобилем при проезде лежачих полицейских на высокой скорости. Для этого они взяли Mercedes-Benz E-Class с демонтированными кузовными панелями и камеру, способную снимать в слоу-мо.
В рамках эксперимента Warped Perception протестировали несколько типов лежачих полицейских разных размеров и из разных материалов. Выяснилось, что крупные неровности из бетона вряд ли смогут повредить автомобиль, а вот при проезде небольших, но чаще встречающихся на дорогах, можно деформировать подвеску и кузов.
Видео: Warped Perception
В прошлом году Warped Perception использовала тот же «Мерседес» для демонстрации проезда через выбоины в асфальте и ямы. И теперь авторы утверждают, что вероятность повреждения машины при проезде лежачих полицейских все-таки ниже.