Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:17

Видео: что происходит с машиной при проезде лежачих полицейских

В рамках эксперимента протестировали несколько типов неровностей

Алексей Носаченко
Авторы YouTube-канала Warped Perception показали, что произойдет с автомобилем при проезде лежачих полицейских на высокой скорости. Для этого они взяли Mercedes-Benz E-Class с демонтированными кузовными панелями и камеру, способную снимать в слоу-мо.

В рамках эксперимента Warped Perception протестировали несколько типов лежачих полицейских разных размеров и из разных материалов. Выяснилось, что крупные неровности из бетона вряд ли смогут повредить автомобиль, а вот при проезде небольших, но чаще встречающихся на дорогах, можно деформировать подвеску и кузов.

Видео: Warped Perception

В прошлом году Warped Perception использовала тот же «Мерседес» для демонстрации проезда через выбоины в асфальте и ямы. И теперь авторы утверждают, что вероятность повреждения машины при проезде лежачих полицейских все-таки ниже.