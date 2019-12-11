Видео: что происходит с машиной при проезде лежачих полицейских

В рамках эксперимента Warped Perception протестировали несколько типов лежачих полицейских разных размеров и из разных материалов. Выяснилось, что крупные неровности из бетона вряд ли смогут повредить автомобиль, а вот при проезде небольших, но чаще встречающихся на дорогах, можно деформировать подвеску и кузов.