На российских трассах разрешат разгоняться до 130 километров в час

Как он рассказал во время международной выставки «Дорога-2019», увеличение максимально разрешенной скорости на трассах приведет к снижению числа аварий. В ближайшее время, пишет «Российская газета», Черников обсудит этот вопрос с главой «Автодора».
Нововведение коснется в первую очередь платных дорог, а также загородных автострад, которые рассчитаны на скорость в 150 километров в час. Сейчас максимальная скорость, которую можно развивать на некоторых участках трасс, достигает 110 километров в час, но чаще ограничение зафиксировано на отметке в 90 километров в час.
При этом штрафы за нарушение скоростного режима хотят ужесточить: власти давно обсуждают возможность снижения порога нарушения, который не наказывается штрафом, с 20 до 10 километров в час. В конце сентября замначальника ГИБДД заявил, что соответствующие поправки могут появиться уже в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, который будет внесен в Госдуму в начале 2020 года.