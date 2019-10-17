На российских трассах разрешат разгоняться до 130 километров в час

Как он рассказал во время международной выставки «Дорога-2019», увеличение максимально разрешенной скорости на трассах приведет к снижению числа аварий. В ближайшее время, пишет «Российская газета», Черников обсудит этот вопрос с главой «Автодора».

Нововведение коснется в первую очередь платных дорог, а также загородных автострад, которые рассчитаны на скорость в 150 километров в час. Сейчас максимальная скорость, которую можно развивать на некоторых участках трасс, достигает 110 километров в час, но чаще ограничение зафиксировано на отметке в 90 километров в час.