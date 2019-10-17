В ГИБДД придумали новый способ контроля скоростного режима

О новом методе профилактики нарушений скоростного режима рассказал начальник ГИБДД России Михаил Черников на международной выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге. Руководитель ведомства отметил, что камеры, встроенные в балку полицейских машин, могут заменить переносные комплексы фото- видеофиксации, которые вызывают раздражение у граждан. Таким образом в полиции рассчитывают «минимизировать претензии и недоверие населения».

Планируется, что мигалками с камерами будут оснащены все автомобили ДПС, поступающие на службу с 2020 года. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» автопарк ГИБДД пополнится 19 тысячами новых автомобилей с цветографической схемой. Ожидается, что портативный комплекс «Кордон.Про-М» сможет фиксировать скорость до 300 километров в час с погрешностью 1 километр в час.