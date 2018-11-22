В итальянском городке оштрафовали 59 тысяч нарушителей за 14 дней

По словам мэра Пьеве-ди-Теко Алессандро Алессандри, к нему постоянно обращаются с жалобами на лихачей, и его очень волнует безопасность местных жителей. Алессандри рассчитывал, что камера станет сдерживающим фактором, так как штрафовать водителей у городской администрации нет желания. Тем не менее, большинство водителей проезжает через город на скорости около 100 километров в час. При этом максимальная составила 135 километров в час.

Большое количество автомобилей, проходящих через город, Алессандри объясняет популярностью этой дороги среди водителей, которые стремятся избежать скоростных камер и платных магистралей. Чаще они просто не обращают внимание на появившийся знак, предупреждающий о контроле скорости.