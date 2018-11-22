Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
13:06

В итальянском городке оштрафовали 59 тысяч нарушителей за 14 дней

В городе с населением 1400 человек установлена одна камера контроля скорости

© Фото: Comune di Pieve di Teco | facebook.com
Единственная камера, установленная близ церкви в лигурийской коммуне Пьеве-ди-Теко, за две недели зафиксировала 58 568 фактов превышения скорости. Ограничение в 50 километров в час нарушают около половины водителей, проезжающих через город с населением всего около 1400 человек.

По словам мэра Пьеве-ди-Теко Алессандро Алессандри, к нему постоянно обращаются с жалобами на лихачей, и его очень волнует безопасность местных жителей. Алессандри рассчитывал, что камера станет сдерживающим фактором, так как штрафовать водителей у городской администрации нет желания. Тем не менее, большинство водителей проезжает через город на скорости около 100 километров в час. При этом максимальная составила 135 километров в час.

Большое количество автомобилей, проходящих через город, Алессандри объясняет популярностью этой дороги среди водителей, которые стремятся избежать скоростных камер и платных магистралей. Чаще они просто не обращают внимание на появившийся знак, предупреждающий о контроле скорости.

В январе издание The New York Times провело расследование и выяснило, как просмотр фильмов франшизы «Форсаж» влияет на количество правонарушений, связанных с превышением скорости. Журналисты обратили внимание, что средняя скорость нарушителей увеличилась на 20 процентов за три недели до и три недели после премьеры очередного фильма.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...