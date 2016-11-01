Концептуальный спидстер Mazda MX-5 стал на полцентнера легче«Мазда» разработала 898-килограммовый спидстер на базе MX-5
Компания Mazda подготовила очередную модификацию концептуального спидстера, построенного на базе MX-5. Новая версия, именуемая MX-5 Speedster Evolution, стала на 45 килограммов легче аналогичного концепт-кара, представленного в 2015 году. Дебют новинки состоится на тюнинг-шоу SEMA, которое откроется 1 ноября в Лас-Вегасе.
Создатели проекта заменили традиционную приборную панель на цифровую, отказались от тормозов Brembo в пользу легких механизмов от базовой версии MX-5, а также установили новый аккумулятор. За счет этого масса спидстера уменьшилась до 898 килограммов.
Помимо этого, Mazda MX-5 Speedster Evolution оснастили регулируемой подвеской, 17-дюймовыми колесами RAYS с гоночными покрышками BFGoodrich g-Force Rival R1, карбоновым аэродинамическим обвесом, гоночным выхлопом и особыми креслами.
Вместе с MX-5 Speedster Evolution компания Mazda представит на SEMA прототип MX-5 RF Kuro. Этот концепт-кар получил регулируемую подвеску от гоночной версии модели, тормозные механизмы Brembo, матовую окраску кузова.
В Mazda отметили, что оба автомобиля получили детали, которые используются в гоночных машинах японского производителя. Эти же компоненты есть в официальном каталоге «Мазды».
В 2015 году компания Mazda также представила на SEMA два концепт-кара, построенные на базе MX-5 последнего поколения: спидстер, вторая версия которого дебютирует в этом году, и 1043-килограммовую модификацию Spyder.