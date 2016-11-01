Концептуальный спидстер Mazda MX-5 стал на полцентнера легче

В Mazda отметили, что оба автомобиля получили детали, которые используются в гоночных машинах японского производителя. Эти же компоненты есть в официальном каталоге «Мазды».

В 2015 году компания Mazda также представила на SEMA два концепт-кара, построенные на базе MX-5 последнего поколения: спидстер, вторая версия которого дебютирует в этом году, и 1043-килограммовую модификацию Spyder.