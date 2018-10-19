Эмблему для самого быстрого McLaren сделают из золота

«Подобно сделанным вручную ювелирным украшениям, эмблемы из белого золота будут выделять гиперкар на фоне других моделей, ведь он символизирует новый эталон роскоши McLaren, — говорит шеф-дизайнер марки Роб Мелвилл — Они идеально вписываются в философию Speedtail, самой роскошной модели в линейке McLaren, и отдают дань уважения его предшественнику — F1».
Золотые эмблемы станут частью программы персонализации гиперкара от подразделения McLaren Special Operations (MSO). Покупателям также предложат вариант из платины, в то время как базовый набор из двух логотипов будет выполнен из алюминия со вставками цвета «черный глянец». Кроме того, эмблемой может быть простая наклейка.
Публичный дебют McLaren Speedtail, оснащенного бензин — электрической силовой установкой мощностью более тысячи лошадиных сил состоится 26 октября. Гиперкар станет частью топовой линейки Ultimate Series и поборется за звание самого быстрого автомобиля в истории марки. По предварительной информации, его максимальная скорость составит более 420 километров в час.