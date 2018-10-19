Эмблему для самого быстрого McLaren сделают из золота

Золотые эмблемы станут частью программы персонализации гиперкара от подразделения McLaren Special Operations (MSO). Покупателям также предложат вариант из платины, в то время как базовый набор из двух логотипов будет выполнен из алюминия со вставками цвета «черный глянец». Кроме того, эмблемой может быть простая наклейка.