Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
9:30

Эмблему для самого быстрого McLaren сделают из золота

Для гиперкара Speedtail предложено несколько вариантов логотипа из драгоценных металлов

Эмблему McLaren на капоте супергибрида Speedtail выполнят из 18-каратного белого золота со вставками из карбона. Производством логотипа весом 100 граммов займется британская фирма Vaughtons, специализируются на создании ювелирных украшений, олимпийских медалей и кубков для национального футбольного турнира.

«Подобно сделанным вручную ювелирным украшениям, эмблемы из белого золота будут выделять гиперкар на фоне других моделей, ведь он символизирует новый эталон роскоши McLaren, — говорит шеф-дизайнер марки Роб Мелвилл — Они идеально вписываются в философию Speedtail, самой роскошной модели в линейке McLaren, и отдают дань уважения его предшественнику — F1».

Золотые эмблемы станут частью программы персонализации гиперкара от подразделения McLaren Special Operations (MSO). Покупателям также предложат вариант из платины, в то время как базовый набор из двух логотипов будет выполнен из алюминия со вставками цвета «черный глянец». Кроме того, эмблемой может быть простая наклейка.

Публичный дебют McLaren Speedtail, оснащенного бензин — электрической силовой установкой мощностью более тысячи лошадиных сил состоится 26 октября. Гиперкар станет частью топовой линейки Ultimate Series и поборется за звание самого быстрого автомобиля в истории марки. По предварительной информации, его максимальная скорость составит более 420 километров в час.

Загрузка...
Теги:
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...