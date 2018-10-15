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10:32

Названа дата дебюта самого быстрого McLaren

Супергибрид Speedtail представят на специальном мероприятии в конце октября

Компания McLaren опубликовала очередное изображение и назвала дату дебюта супергибрида Speedtail. Гиперкар, который станет частью линейки Ultimate Series и первым «Маклареном» класса Hyper-GT, дебютирует на специальном мероприятии 26 октября.

В McLaren рассматривают Speedtail как наследника F1, хотя с легендарным предком его роднит лишь посадочная формула 1+2 с центральным расположением водительского кресла. Технически гиперкар будет ближе к 916-сильному McLaren P1.

Имя нового гиперкара компания из Уокинга назвала в конце июля.

Speedtail оснастят бензоэлектрической силовой установкой на базе твин-турбо V8 суммарной мощностью более 1000 лошадиных сил. По инсайдерским данным, разгон до «сотни» у гиперкара займет две секунды, а максимальная скорость превысит 420 километров в час. В официальных сообщения говорится, что Speedtail превзойдет рекорд для машин марки, который составляет 391 километр в час.

Помимо впечатляющих динамических характеристик, McLaren Speedtail получит футуристичный дизайн и кузов из инновационных материалов. Возможно, речь идет о новом поколении ультралегких нанокомпозитов.

Тираж McLaren Speedtail будет ограничен 106 экземплярами. Цена — 1,75 миллиона фунтов стерлингов или 152 миллиона рублей по текущему курсу.

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