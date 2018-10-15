Названа дата дебюта самого быстрого McLaren

Speedtail оснастят бензоэлектрической силовой установкой на базе твин-турбо V8 суммарной мощностью более 1000 лошадиных сил. По инсайдерским данным, разгон до «сотни» у гиперкара займет две секунды, а максимальная скорость превысит 420 километров в час. В официальных сообщения говорится, что Speedtail превзойдет рекорд для машин марки, который составляет 391 километр в час.