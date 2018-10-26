Самый быстрый McLaren: первые изображения

По словам производителя, Speedtail станет самой роскошной моделью в линейке McLaren. Подразделение MSO предложит для супергибрида бесконечное множество вариантов окраски кузова и отделки салона, а также несколько комплектов эмблем: из 18-каратного белого золота со вставками из углепластика, платины, алюминия и в виде простой наклейки. Производством логотипов из драгоценных металлов займется британская фирма Vaughtons, специализирующаяся на олимпийских медалях и кубках.